PANACHE art actuel | Un été riche en découvertes artistiques

L’été sera chaud pour PANACHE art actuel avec une multitude de rendez-vous artistiques sur le territoire nord-côtier. Il y aura notamment le retour des pique-niques créatifs, un forum ENRACINÉ et des expositions.

La population septilienne est invitée à redécouvrir les œuvres d’art publiques au parc du Vieux-Quai ainsi qu’au Quai des croisières du capitaine. Ça se passera sur cinq samedi, dès le 20 juillet, de 12h à 13h30.

Les pique-niques créatifs sont des activités de médiation culturelle dirigées par les artistes invitées, Michelle Lefort et Joanie Blais, ainsi que par les monitrices culturelles de l’été 2024, Jasmine Boulanger et Kathryn Barriault Bradley.

Autour de la photographie

Véronique Isabelle, Debora Flor et Laurence Petitpas seront derrière l’atelier d’exploration autour de la photographie. Cet atelier de médiation artistique vise à sensibiliser le public à l’art de la création photographique et à la pratique de la prise de vue par la fabrication d’un dispositif optique : une caméra obscura en carton. Ça se tiendra les 11 et 12 août (heure et lieu à déterminer).

ENRACINÉ

Les membres de PANACHE art actuel de la Côte-Nord, et même d’ailleurs, se retrouveront du 6 au 8 septembre à Sept-Îles. L’organisme met la table pour le forum ENRACINÉ.

L’événement proposera une foule d’activités dont une exposition collective dédiée à ses membres, afin de souligner le 50e anniversaire de Culture Côte-Nord. Les détails des activités seront dévoilés dans les prochaines semaines.

Expositions

Joanie Blais, Danaelle Scherrer et Emilie Bernard exposeront chacune de leur bord au cours de l’été 2024. Leur œuvre respective, dans l’ordre, Incartade, Influence et La forêt aux coquillages (temps III).

Incartade, qui signifie léger écart de conduite, est une installation qui explore une partie de l’émergence des mystères du microbiote humain et de son influence sur notre corps et notre esprit. Joanie Blais s’est inspiré de l’étude de Katherina V.-A. Johnson sur la relation entre la composition et la diversité du microbiote et les traits de personnalité humains.

L’artiste septilienne a transposé le tout en une série d’œuvres 2D de techniques mixtes, de photographies, tout en créant une sculpture molle ainsi qu’un court métrage qui illustre un scénario imaginaire et surréaliste sur le sujet. Son exposition est du 6 juillet au 18 août à l’Alternative, (l’Ouvre-Boîte culturel), de Baie-Comeau. L’artiste sera présente pour le vernissage du 6 juillet à 17h.

Danaelle Scherrer aborde les multiples facettes de l’ésotérisme avec Influence. Son approche artistique vise à exprimer la fascination humaine pour l’occulte et les mystères du monde et créer une expérience immersive et captivante. La Septilienne exposera dans les locaux de PANACHE art actuel (410, avenue Évangéline, Sept-Îles), du 11 juillet, date du vernissage (17h), jusqu’au 30 août.

Emilie Bernard fera visiter La forêt aux coquillages (temps III) via une abondance de dessins et d’objets évoquant des éléments de forêts et de plages sauvages, ou tentant de reproduire de petits phénomènes naturels. Pour voir ses œuvres, c’est du 15 août au 15 septembre, à la salle d’exposition de la bibliothèque du Cégep de Sept-Îles (vernissage : 15 août, 17h).