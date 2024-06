La municipalité des Bergeronnes aura ses 13 vélos électriques très bientôt

Treize bicyclettes électriques sont attendues aux Bergeronnes cet été. La flotte, qui se déplacera avec une remorque d’entreposage et de chargement, sera à la disposition des citoyens et des touristes à partir de la semaine de la Fête nationale.

La municipalité caressait le projet d’avoir ses vélos électriques pour la population depuis bientôt 1 an, date où le projet aurait dû se concrétiser.

Le projet pilote de 50 646 $, alors appelé Vélo Partage, avait toutefois fini en queue de poisson l’été dernier.

Par contre cette fois, c’est la bonne. On retrouvera plusieurs modèles de bicyclettes électriques dans la flotte comme ceux à pneus surdimensionnés (fatbike) et d’autres plus conventionnels.

« Nous aurons même des remorques qui vont en arrière pour les enfants, des sièges pour les enfants et des casques pour tout le monde », énumère la mairesse des Bergeronnes, Nathalie Ross, avec entrain.

« On aura vraiment tout ce qu’il faut pour répondre à tous les besoins si quelqu’un arrive seulement en voiture avec son monde, par exemple », ajoute-t-elle.

Modèle flexible

Les bicyclettes électriques à la charge de la Municipalité seront entreposées dans une remorque où elles pourront aussi être rechargées.

La mairesse indique qu’elles seront déposées dans les endroits où l’instance municipale déploie des employés comme le camping, le kiosque touristique et le Hangar Festif.

« Je crois que ça va être agréable en plus d’être assez flexible », estime-t-elle.

La troisième phase du projet prévoit l’informatisation des réservations, mais pour l’instant celles-ci devront être réalisées sur place ou en appelant au bureau municipal.

« Étant donné que c’est un projet pilote, on commence et on prend les commentaires cette année, et on ajustera par la suite », mentionne l’élue.

Le lancement aura lieu à la Fête nationale organisée par la Municipalité, et cette dernière laisse entrevoir que les citoyens des Bergeronnes pourront jouir d’un tarif réduit sur les réservations.