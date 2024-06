Le décret d’urgence du fédéral sur le caribou fait réagir

L’Alliance Forêt Boréale (AFB), l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) n’ont pas tardé à réagir à la nouvelle d’un éventuel décret d’urgence pour protéger l’habitat du caribou. Toutes expriment des inquiétudes quant à la vitalité économique des régions concernées.

«La protection du caribou est une priorité environnementale que nous partageons. Cependant, à titre de porte-parole des régions, la FQM demande de prendre en considération les impacts de la situation sur les activités forestières de nos régions. Des régions comme la Haute-Gaspésie et la Côte-Nord dépendent de l’exploitation responsable de leurs ressources naturelles pour maintenir leur vitalité économique et leur qualité de vie », a commenté Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

L’AFB utilise le terme « ingérence » pour décrire le comportement du gouvernement fédéral et estime que « l’imposition de mesures de protection du fédéral par décret d’urgence est précipitée » dans le contexte alors que se déroulent les consultations publiques.

« Le Québec a une gestion forestière des plus rigoureuses et respectueuses de la biodiversité, notamment avec un réseau d’aire protégée qui couvre déjà 17 % de son territoire(…). Le gouvernement fédéral doit réfléchir aux conséquences socio-économiques catastrophiques que l’imposition de ces mesures aura dans nos communautés forestières. Le gouvernement fédéral doit laisser Québec gérer son territoire(…)», écrit le président de l’AFB, Yanick Baillargeon, dans un communiqué acheminé aux médias. Le son de cloche est le même du côté de l’UMQ.

« Le décret pris aujourd’hui par le gouvernement du Canada ne fait qu’augmenter l’incertitude dans les communautés potentiellement touchées. Le gouvernement du Québec doit assumer un leadership important dans le dossier et présenter une stratégie visant la protection du caribou à l’échelle du Québec. Les gouvernements du Québec et du Canada doivent collaborer pour le bénéfice des régions concernées », commente Benoit Lauzon, président du comité sur la forêt de l’UMQ et maire de Thurso. L’UMQ veut «mettre les communautés touchées au centre de la démarche » notamment en prévoyant des mesures d’accompagnement et en prenant en compte les réalités régionales.