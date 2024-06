Plus de 1 M$ octroyés à des projets par la MRC de La Haute-Côte-Nord

Plus d’un million de dollars a été octroyé à des projets se déroulant sur le territoire de la MRC de La Haute-Côte-Nord par le conseil des maires le 18 juin.

Une somme de 66 700 $ est répartie entre la Ferme Sylvain Simard (30 000 $), le Cercle des fermières des Escoumins (9 600 $) et la ferme Filahi-Manatenish (27 100 $), par la Politique de soutien aux entreprises.



Trois projets obtiendront une aide financière de la Politique de soutien aux études préalables et fonds d’expertise à la réalisation de projets. La Municipalité de Sacré-Cœur (4 881,92 $), la Municipalité des Bergeronnes (13 387,50 $) et la marina de Tadoussac (8 900,00 $) voient leur demande acceptée.



La Politique de soutien aux projets structurants accorde, quant à elle, une aide financière de 360 000 $ (45 000 $ par municipalité pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024) afin de soutenir et de maintenir les postes d’agent de développement.

Un soutien de 70 173 $ est également remis au Domaine du lac des cèdres inc. pour permettre l’accessibilité à la plage. Des montants seront octroyés à la Municipalité des Bergeronnes (27 804,06 $), au club Le Plein d’Air de Forestville (15 781,62 $), au CPE La Giroflée inc. (27 215,83 $), à la Municipalité de Longue-Rive (8 048,20$) et aux Éblouis inc. (10 000 $).



En marge du Programme de vitalisation municipale, la Municipalité de Portneuf-sur-Mer recevra une aide financière de 115 011,33 $ pour la réfection de l’escalier du belvédère et pour le pavillon Desjardins avec son patio et son mobilier urbain.

Quant à la Municipalité de Longue-Rive, un montant de 7 233 $ sera remis pour l’éclairage du parc récréatif. L’Odyssée artistique aura un montant de 27 297 $ (acquisition d’équipements et matériel promotionnel) et la Municipalité de Colombier bénéficie de 206 951,78 $ pour réaliser trois projets différents, soit la relocalisation des sentiers, la conversion de la patinoire en surface multisports adaptée et l’achat d’une enseigne illuminée pour la salle communautaire.