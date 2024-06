Une soirée réseautage pour mieux accueillir les nouveaux arrivants

Les nouveaux arrivants qui rejoignent les rangs des entreprises d’ici augmentent en nombre d’année en année, et proviennent d’endroits où le français n’est pas toujours la langue d’usage. Pour mieux les accompagner, les organismes se mobilisent pour rendre leur vie plus facile dans la région.

C’est dans cet esprit que la Maison Alpha ABC Côte-Nord de Baie-Comeau, dont le territoire couvert s’étend jusqu’en Haute-Côte-Nord, et le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord ont uni leur force le 12 juin à l’occasion d’un 5 à 7 réseautage.

Une vingtaine de travailleurs de l’étranger et des représentants d’entreprises ont pu échanger autour d’un buffet au Centre communautaire montagnais (CCM) d’Essipit.

« On voulait inviter la communauté des employeurs et des acteurs locaux pour se faire connaître un peu plus, car les opportunités sont rares d’être tous réunis et que nos services soient bien connus », explique Hélène Simard, directrice générale du CJE de la Haute-Côte-Nord.

Plus de nouveaux arrivants qu’avant

Marjolaine Landry, directrice générale de la Maison alpha ABC Côte-Nord, a vu toute une évolution depuis son arrivée en poste qui accueille maintenant une moyenne de 300 nouveaux arrivants par année.

L’organisme de Baie-Comeau aide à la francisation par des cours, des activités comme le réseautage et de l’accompagnement pour le test de français afin d’obtenir la résidence permanente.

Le CJE n’est d’ailleurs pas à court de nouveaux arrivants à accompagner, ce qui fera dire à Hélène Simard qu’il « faut des partenaires dans tout ce qu’on fait », dont les activités conjointes comme le réseautage.

Meilleurs moyens

D’éventuelles collaborations comme celle-ci qui permettent aux employeurs et aux travailleurs de l’étranger d’échanger autrement sont vouées à se multiplier.

Le Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) permet déjà au CJE de tenir des événements et des activités afin de faire connaître la région aux nouveaux arrivants. La MRC de La Haute-Côte-Nord bénéficiera aussi d’un nouveau conseiller en immigration via le Programme d’appui aux collectivités (PAC) qui se chargera d’intégrer les immigrants pour suivre le volume qui va en augmentant année après année.

« Ce qui nous manque parfois, c’est l’opportunité de tisser des liens et de trouver des manières de mieux se structurer pour un meilleur accompagnement », explique Hélène Simard. « Mais, on s’en vient bon », ajoute-t-elle avec le sourire.