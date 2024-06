Caribou: les Premières Nations d’Essipit et de Mashteuiatsh saluent l’initiative de Steven Guilbeault

Alors que plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer « l’ingérence » d’Ottawa dans l’évolution récente du dossier de la protection de l’habitat du caribou au Québec, les Premières Nations d’Essipit et de Mashteuiatsh saluent le geste du ministre Steven Guilbeault et son intention de mettre en branle le processus de décret d’urgence.

« Les actions immédiates et urgentes constituent la voie à prendre pour rétablir l’équilibre qui doit exister pour protéger Atiku et son habitat », estiment les représentants des deux communautés.

« Pour nous, il est satisfaisant de constater que le ministre fédéral de l’Environnement partage la même vision de la situation et recommande l’adoption d’un décret d’urgence pour protéger Atiku , une espèce fondamentale au point de vue culturel pour nos communautés. Nous avons maintes fois interpellé le ministre Guilbeault à cet égard pour solliciter sa collaboration. L’intervention du fédéral qui survient à un moment déterminant doit permettre, nous l’espérons, de protéger des zones essentielles à la survie et au rétablissement d’Atiku . Nous allons continuer de suivre de près l’évolution de ce dossier, dans l’intérêt premier de cette espèce que nous avons le devoir de protéger », ont indiqué d’une seule voix les chefs Martin Dufour et Gilbert Dominique.

Rappelons que le ministre Steven Guilbeault a recommandé lundi l’adoption d’un décret d’urgence pour protéger le caribou des activités susceptibles de nuire à l’espèce et à son habitat, en conformité avec l’article 80 de la Loi sur les espèces en péril.