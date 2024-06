Côte-Nord : 35 arrestations en 5 mois, majoritairement liées au Blood Family Mafia

Après plusieurs événements de violence liés au Blood Family Mafia qui tente de prendre le territoire des Hells Angels pour la vente de drogues, la Côte-Nord semble retrouver un certain calme. La Sûreté du Québec demeure toutefois aux aguets de ce « crime désorganisé ».

« Présentement, on vit une belle accalmie, mais comme on a affaire à du crime désorganisé, nous n’avons pas de boule de cristal qui fait en sorte qu’on peut prévoir leurs coups », a dit le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

À Sept-Îles, plusieurs événements de « balles perdues » sont survenus depuis le temps des Fêtes.

« C’est possible qu’il arrive autre chose, on ne veut pas, on travaille fort dans le sens inverse, mais c’est possible quand même », a-t-il prévenu, rappelant que la collaboration du public est toujours de mise. Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Cinq mois chargés

N’empêche, après cinq mois d’activité, l’équipe mixte composée de policiers de la SQ et de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam a mené pas moins de 35 arrestations de suspects et 21 perquisitions. C’est environ 95 % des activités de l’escouade qui jusqu’ici, étaient reliées au Blood Family Mafia. Ce groupe désorganisé est mené par Dave « Pic » Turmel et souhaite conquérir le territoire des Hells Angles pour la vente de stupéfiants. All Boivin, 34 ans, serait l’un de ses grands alliés. Le Saguenéen fait partie des 10 criminels les plus recherchés au Québec.

L’équipe mixte a été créée en février, au moment où les événements de violence armée sur le territoire de la Côte-Nord étaient à un point culminant. Or, la création de l’escouade avait été planifiée bien avant.

Résultat de la concertation après 5 mois

21 perquisitions

35 suspects arrêtés

31 armes retirées du milieu du crime organisé

Plus de 3, 5 kilogrammes de cocaïne de saisie

Près de 150 000 $

2 véhicules en biens infractionnels

Plusieurs variétés d’autres drogues saisies