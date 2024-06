Pessamit lance sa saison touristique

En cette période des célébrations des Premières Nations, un lancement touristique à Pessamit a eu lieu en grande pompe le 20 juin. Culture, histoire et accueil ont prédominé au Centre Ka Mamuitunanut.

C’est la seconde année que ce lancement a eu lieu. « L’année dernière, nous avons eu le privilège d’ouvrir nos portes et de partager la richesse de notre culture avec des visiteurs du monde entier », a souligné Suzanne Bacon-Charland, conseillère au Conseil des Innus de Pessamit.

L’intérêt sincère de tous les visiteurs a contribué à ce second lancement. « En partageant notre culture et notre histoire, nous espérons toucher les cœurs et les esprits de ceux qui viennent à notre rencontre », a ajouté la conseillère.

Convaincue que le tourisme est un outil puissant pour rétablir des liens pérennes, Mme Bacon-Charland souhaite que la visibilité et l’accueil de Pessamit puissent raisonner jusqu’à l’échelle internationale.

Même enthousiasme pour Linda Bacon, directrice des relations stratégiques et économiques pour le Conseil des Innus de Pessamit. « Nous reconduisons ce projet avec l’ambition d’en faire un moteur de création d’emplois et de croissance économique pour nos communautés », a-t-elle lancé lors de son élocution.

Parlant de toutes les destinations « exceptionnelles » sur la Côte-Nord, Mme Bacon ajoute que l’authenticité, l’accueil chaleureux et les savoir-faire ancestraux feront de Pessamit une destination incontournable.

Former des dizaines de guides touristiques

Plusieurs membres aînés de la communauté de Pessamit ont pris le temps de former de nouveaux guides touristiques pour cette nouvelle saison.

Un nouveau logo créé par Julie Charland a été lancé par la même occasion. Représentant les rivières Bersimis, Outarde et Manicouagan, le slogan est « À la rencontre de l’authenticité des Pessamiulnuat ».