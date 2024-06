104 ans pour madame Fernande Boulianne

Conrad Morel le conjoint de Lise Boulianne, nièce de la centenaire et sa sœur Berthe-Hélène Boulianne, les arrière-petites-nièces de madame Fernande, Juliette et Lori Turgeon, Lise Bouliannne et Élizabeth Boulianne en Facetime. La quatrième génération visite encore régulièrement madame Boulianne et lui prodigue beaucoup d’affection selon sa nièce Berthe-Hélène. Photo courtoisie