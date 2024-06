La Haute-Côte-Nord célèbre la fête du Québec

Les huit municipalités de la Haute-Côte-Nord ont organisé des festivités pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste les 23 et 24 juin. Chansonnier, feux d’artifices, dîner hot-dogs, parade de chars allégoriques, jeux pour toute la famille et plus encore étaient au rendez-vous.

La pluie de dimanche a fait reporter les événements prévus par certaines municipalités. D’autres ont tout simplement utilisé un chapiteau pour offrir leur spectacle ou encore transférer leurs activités à l’intérieur.

La Fête nationale de la Côte-Nord avait lieu à Franquelin, dans la MRC de Manicouagan. Celle-ci recevait l’artiste country Hert Leblanc et l’auteur-compositeur-interprète Pépé et sa guitare. C’est Stéphanie Chassé qui a réchauffé la foule.

En photos

Les feux de joie sont rassembleurs pour célébrer la Fête nationale. Photo Municipalité des Bergeronnes

À Forestville, la parade a parcouru les rues de plusieurs secteurs le 23 juin, malgré la pluie. Photo Johannie Gaudreault