Verts, les festivals: la révolution Écocup

Tout festivalier qui se respecte devrait avoir dans ses armoires une empilade de verres Écocup. Les verres Écocup ont vu le jour en France, en 2005. 8 ans plus tard, en 2013, Piknik Électronik, à Montréal, servait de porte d’entrée au produit en Amérique du Nord. Aujourd’hui, entre 20 et 30% des festivals l’ont adopté, selon une estimation “au pif” du directeur d’Écocup Canada, David Arnaud. Mais il y a encore loin de l’écocup aux lèvres!

” Au début d’Écocup en France, on a eu un peu de mal, mais une fois lancé, il y a eu un effet d’entraînement, limite que le public allait dire ” hey, pourquoi, toi, tu ne fais pas du réutilisable dans ton festival? ” Ici, on a encore du travail… “, concède David Arnaud.

Les verres réutilisables doivent évidemment être lavés. Si Écocup offre le service de lavage pour les festivals à Montréal et en périphérie, en région éloignée, les festivals doivent s’arranger avec leurs partenaires restaurateurs, par exemple.

” C’est quand même compliqué de convaincre les organisateurs, parce que ça demande un peu de logistique, mais il y a rarement des festivals qui sont passés au réutilisable et qui ont arrêté. On fait un peu de démarchage, mais la meilleure pub, c’est le produit! “

L’utilisation des verres réutilisables permet de réduire de 70 % à 80 % les déchets ” visibles par les festivaliers “, précise M. Arnaud.

Même si les verres sont fabriqués en France et importés au Québec, leur empreinte écologique reste une fraction de celle des canettes. “Quand on fait des analyses de cycle de vie, on réalise vite qu’une canette utilisée au Québec va repartir aux États-Unis pour être fondue et refaite en canette avant de revenir ici soit entre 1800 et 2000 km à chaque utilisation, plus le coût en énergie pour la recycler. Si on compare ça avec un verre Écocup qui va faire 4500 km une fois et durer un minimum de 100 utilisations, le calcul est vite fait. “

Mais le ” lobby de la canette ” mise beaucoup sur son aspect recyclable. ” Grâce au lobbying, dans l’esprit des gens, la canette est recyclable à l’infini et ça évite de se poser des questions! “

Canette ou Écocup pour un festival vert? Écocup sans hésiter, mais un “combo” des deux est un bon compromis.

Ta gourde, tu trimballeras!

Qu’il soit au festival de la chanson de Tadoussac, à celui du Vieux Quai de Sept-Îles, d’Eau Grand Air de Baie-Comeau ou au Festif! de Baie-Saint-Paul, le festivalier d’aujourd’hui devra répondre à ce commandement.

La vente de bouteille d’eau en plastique, si elle n’est pas déjà abolie, ne sera bientôt plus qu’un souvenir. ” On a aboli toutes les bouteilles d’eau à consommation unique l’an dernier! “, se réjouit Joëlle Bernier, d’Eau Grand Air. Une telle chose a été rendue possible grâce à l’apparition d’une première station d’eau. Ces espaces où on peut simplement remplir sa gourde, ou son verre ” écocup “, sont de plus en plus la norme. ” Il faut que ça devienne gênant d’avoir une bouteille d’eau jetable “, lance à la rigolade Anne-Marie Dufour, du Festif! de Baie-Saint-Paul.

Les bouteilles d’eau à usage unique y ont été abolies en… 2016!

Locavorisme anti-gaspi!

Les produits du terroir, bières et alcools inclus, ont de plus en plus la cote dans les festivals et deviennent même une signature de l’événement.

Qu’on parle des incontournables pop-up bouffe, des kiosques de (délicieuse) restauration rapide ou des repas servis aux artistes et aux bénévoles au Festif! de Baie-Saint-Paul, le terroir charlevoisien prédomine! Au Festif!, les ” snacks ” dans les loges sont même offerts en mode vrac.

Le Festival du Vieux Quai en Fête, Sept-Îles, est parmi ceux qui se font un point d’honneur d’éviter le gaspillage alimentaire. Les excédents sont distribués parmi les bénévoles ou acheminés au comptoir alimentaire de Sept-Îles. Ici aussi, les aliments locaux sont privilégiés et une attention particulière est portée aux récipients et autres contenants. ” L’utilisation du styromousse n’est pas permise. Il faut des contenants recyclables ou compostables”, relate Christophe James.

Au Festival Eau Grand Air, on encourage très fortement les gestionnaires des concessions alimentaires à servir local et à éliminer les emballages à usage unique. “C’est sur la bonne voie! “, estime Joëlle Bernier.

La bière locale a d’ailleurs bien meilleur goût et nombreux sont les festivals qui ont des bières à leur effigie, résultat de la complicité qui les unit à leurs brasseurs locaux.

