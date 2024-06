Boréatech à la rescousse de la Côte-Nord 

« On se voyait finir notre carrière à l’Hôpital vétérinaire Manicouagan », ont assenti Mélanie Pelletier, Marie-Noëlle Tremblay, Samya St-Onge et Sandra Savard vivant de leur passion commune, soit la santé animale. Ensemble, elles ont trouvé une solution gagnante, et ce, pour toute la région.

C’est lors de l’annonce de la fermeture définitive du 838, rue de Bretagne qui est prévue le 28 juin que les quatre techniciennes en santé animale ont élaboré leur projet d’entreprise.

« On voulait continuer de pratiquer notre métier, on ne voulait pas déménager de région et surtout, nous voulions aider nos patients », explique Mélanie Pelletier qui pratique son métier depuis 17 ans et qui portait également le titre de gérante de l’Hôpital vétérinaire Manicouagan.

Les quatre collègues qui détiennent au total plus de 60 ans d’expérience en soins et urgence vétérinaire ont pris la décision de s’associer pour leurs valeurs, leurs approches clients et leurs visions similaires.

« Nos employeurs nous supportent dans notre démarche et d’avoir pu travailler aussi longtemps près d’elles nous a permis d’être rigoureuses et débrouillardes », précise Samya St-Onge, technicienne en santé animale depuis 10 ans.

Une première au Québec

Le Centre de soins animaliers préventifs Boréatech sera une entreprise nouvellement exploitée au Québec. Il s’agit d’un premier centre chapeauté par des techniciennes en santé animale qui prendront en charge plusieurs soins, accompagnées d’un vétérinaire en télémédecine.

Cette technologie existe déjà avec la pénurie que connaît actuellement la profession. Habituellement en présence du propriétaire de l’animal et non une technicienne, l’expertise des quatre techniciennes pourra rendre la consultation plus efficace.

Jusqu’à ce jour, quatre médecins vétérinaires ont levé la main afin de travailler pour le Centre de soins animaliers préventifs Boréatech par la technologie hautement sophistiquée de la télémédecine.

Trois salles d’examen, un laboratoire, une pharmacie ainsi qu’une boutique spécialisée seront disponibles dans les locaux situés dans l’ancien Magasin du Travailleur sur le boulevard Laflèche.

En plus de leurs latitudes professionnelles, d’être les yeux et l’accompagnement des vétérinaires, les nouvelles entrepreneures pourront faire des tests en laboratoire.

Une entreprise plus qu’attendue

Le quatuor de santé animal a exprimé que la clientèle de l’hôpital vétérinaire accueillait avec émotion et soulagement l’ouverture du Centre. Mme Pelletier précise que l’entreprise sera ouverte à tous et pas seulement aux patients de l’Hôpital vétérinaire Manicouagan.

L’inscription se fera au courant de l’été avec des procédures claires.

De plus, l’entreprise qui n’a toujours pas ouvert ses portes a remporté, lors du plus récent gala Ose Entreprendre, deux distinctions, soit le prix Coup de cœur Entrepreneuriat féminin 2024 et Services aux individus 2024.