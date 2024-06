La Roue de Fortune s’arrête à Tadoussac

En nouveauté cette année, la Roue de Fortune se déplace dans les différents festivals du Québec pour faire tourner la roue aux gagnants. Les deux premières capsules en festival ont été tournées au Festival de la chanson de Tadoussac il y a deux semaines.

Les émissions ont été diffusées sur les ondes de TVA et sur les réseaux sociaux les 24 et 25 juin. La première met en vedette les gagnants Louisette Vallée Hamilton et Jean Dion (originaire des Escoumins). La dame âgée de 83 ans a remporté une somme de 50 000 $ tandis que la boule de M. Dion a fini son chemin sur le lot de 200 000 $ à la grande joie du participant.

Avant de tourner la roue, les deux invités ont dégusté une guédille de Chez Mathilde Express aux côtés de Pascal Morissette, nouveau co-animateur de la Roue de Fortune.

Louisette Vallée Hamilton et Jean Dion ont tourné la Roue de Fortune au Festival de la chanson de Tadoussac et ont profité de leur passage pour déguster une guédille aux fruits de mer. Photo Roue de Fortune

Pour la seconde capsule, on joue avec les gagnants Sophie Fortin et Luc Tremblay, qui ont participé à une compétition amicale de châteaux de sable jugée par le maire de Tadoussac, Richard Therrien. Les deux équipes ont terminé à égalité.

M. Tremblay a mis la main sur un montant de 40 000 $ et sa comparse Sophie Fortin repart, quant à elle, avec 50 000 $.