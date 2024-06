Feux de forêt | Les quatre feux priorisés sont contenus

La météo a contribué à diminuer l’intensité des feux. Jeudi matin, les quatre feux priorisés par la SOPFEU près des communautés et des infrastructures sont considérés contenus.

Les feux 211 et 221 dans le secteur de Port-Cartier, le 214/226 près de la Rivière Moisie sont contenus. Rappelons toutefois qu’un feu contenu est un feu dont la progression est arrêtée temporairement. La pluie et l’humidité ont grandement contribué.

« Le travail des équipes en place sera de faire passer ces incendies contenus à des incendies maîtrisés et finalement à des incendies éteints et cela le plus rapidement possible, tout en mettant la sécurité au cœur des opérations », explique la SOPFEU dans une publication Facebook.

Le feu 212 dans le secteur de la RIvière Sainte-Marguerite est quant à lui maîtrisé. Sa progression est arrêtée définitivement.

Le danger d’incendie pour aujourd’hui est bas. La prévision de vendredi indique un danger modéré et élevé pour la journée de samedi.

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité et des feux d’artifice est toujours en vigueur.