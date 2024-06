Feux de forêt | Bilan de la SOPFEU et de la Ville de Port-Cartier

La SOPFEU dresse son bilan vendredi avant-midi. La météo est favorable pour la journée, mais le beau temps pourrait ramener l’activité des feux samedi. Plusieurs travaux sont en cours sur les feux. L’état d’urgence est maintenu à Port-Cartier.

La SOPFEU prévoit peu de progression des feux pour la journée. Ils pourraient reprendre de la vigueur samedi en raison du beau temps. Dimanche, de bonnes quantités de pluie sont attendues sur la région (15 à 20 mm). La qualité de l’air devrait être bonne pour les 48 prochaines heures.

« Malgré le passage de la pluie des dernières heures, de la fumée est encore très visible sur l’ensemble des feux, ce qui démontre bien que le travail d’extinction est encore loin d’être terminé », mentionne la SOPFEU dans une publication Facebook.

Les feux 211, 221 (Port-Cartier) et 214, 226 (Rivière Moisie) sont contenus (progression arrêtée temporairement) grâce à la météo pluvieuse de mercredi. Le 212 près de la Rivière Sainte-Marguerite est maîtrisé.

L’équipe de gestion de feux majeurs en en poste à Sept-Îles pour coordonner les opérations. Le travail aérien et terrestre se poursuit. « Le complexe peut compter sur l’apport de quelque 280 personnes », mentionne la SOPFEU dans une publication Facebook. « Deux autres sections de pompiers forestiers et combattants auxiliaires, ainsi qu’une dizaine de ressources spécialisées se joindront au complexe au cours de la fin de semaine. »

Depuis jeudi midi, l’interdiction de feux à ciel ouvert a été levée.

État des feux

#𝗙𝗲𝘂𝟮𝟭𝟭 – 𝗟𝗮𝗰 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁-𝗱𝗲-𝗚𝘂𝗲𝘁 ( Situé à l’ouest et à l’est du lac Walker près du lac Point-de-Guet)

𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁: 20 juin 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 2 088,3 ha 𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Contenu

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Ayant reçu seulement 2 mm de pluie mercredi, cet incendie continue à démontrer un comportement actif. Des avions-citernes ont travaillé le flanc Ouest de l’incendie une majeure partie de la journée hier, et ont même été appelés pour intervenir sur le flanc sud en fin de journée. De nouvelles missions sont prévues pour aujourd’hui. 68 pompiers forestiers et combattants travaillent les flancs Est, Sud et Ouest aujourd’hui. Ils poursuivent l’installation de l’arrosage terrestre et la création d’héliports.

#𝗙𝗲𝘂 𝟮𝟭𝟮 – 𝗟𝗮𝗰 𝗗𝘂𝗳𝗼𝘂𝗿 ( Situé à l’est de la rivière Sainte-Marguerite et à environ 12 km au nord de Sept-Îles)

𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁: 20 juin 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 103,2 ha 𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Maîtrisé

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Cet incendie, maintenant maîtrisé, et ayant un comportement très calme, a nécessité une opération de thermographie ce matin afin de localiser les points chauds restants. 23 pompiers forestiers et combattants passeront la journée à repérer ces points chauds et les éteindre.

#𝗙𝗲𝘂 𝟮𝟮𝟭 – 𝗟𝗮𝗰 𝗠𝗼𝗿𝗶𝗻 ( Situé à l’ouest du lac Morin et est à une distance d’environ 12 km de Port-Cartier )

𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁: 21 juin 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 1 711,2 ha 𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Contenu

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Aujourd’hui 37 pompiers forestiers et combattants sont à pied d’œuvre sur cet incendie. Ils poursuivent l’installation de lignes d’eau dans les portions Ouest et Sud-Est. Les équipes construisent des héliports temporaires et seront soutenues par l’arrosage héliporté au besoin.

#𝗙𝗲𝘂 214/226 – 𝗟𝗮𝗰 𝗱𝗲𝘀 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗹𝗹𝘂𝗹𝗲𝘀 (Situé à une distance d’environ 32 km de Sept-Îles)

𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁: 20 juin 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 7 843, 7, ha 𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Contenu

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: 34 pompiers forestiers et combattants ont été déployés sur cet incendie aujourd’hui. Des équipes travaillent sur la bordure Sud-Est dans la portion ayant traversé la rivière Moisie. Ils procèdent également à l’installation de motopompe sans le secteur Sud. Tôt ce matin, une opération de thermographie a eu lieu sur la bordure Sud afin d’évaluer la charge de travail pour mieux déterminer le futur positionnement des équipes.

* source SOPFEU

La Ville de Port-Cartier avise que la ligne citoyenne prendra une pause ce week-end et sera à nouveau opérationnelle le 2 juillet, 8h.

De plus, jusqu’à nouvel ordre, un seul état de situation sera publié par jour.

L’état d’urgence est maintenus et les citoyens sont invités à rester en alerte.