Feux de forêt | La Ville de Sept-Îles fait le point

À l’approche du long congé, la Ville de Sept-Îles a fait le point via ses réseaux sociaux pour la situation des feux de forêt.

Bien que la situation soit stable, la municipalité indique les feux reprendront de la vigueur aujourd’hui en raison du retour du temps plus chaud et plus sec, les feux reprendront de la vigueur aujourd’hui.

Les panaches de fumée pourraient aussi être plus visibles.

« On attend cependant de la pluie durant la fin de semaine, ce qui devrait contribuer à limiter la progression des incendies », mentionne-t-on.

La SOPFEU poursuit son imposant travail avec des équipes au sol sur les différents sites et de l’arrosage par avions-citernes et hélicoptères.

« L’objectif est toujours d’intervenir sur les portions sud des feux pour éviter qu’ils ne se propagent vers les communautés. »

Les équipes de la SOPFEU profitent d’un site pour l’hébergement dans les deux arénas de Sept-Îles. Il permet d’accueillir 150 personnes.

La Ville de Sept-Îles prévoit une prochaine communication sur l’état des feux de forêt le mardi 2 juillet, vers 12h. Si la situation devait se dégrader durant la fin de semaine, la municipalité tiendra la population informée rapidement.