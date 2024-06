Le paradis des toutous prend une pause forcée 

Lisette Lebreux, fondatrice du Paradis des toutous à Pointe-Lebel, n’a jamais été en mesure de rétablir le sentier comme il l’était avant la tempête de décembre 2022. Malheureuse de ne pas pouvoir offrir cette magie enfantine à ses visiteurs, elle a dû fermer temporairement cet attrait touristique afin de mieux le faire renaître prochainement.

« Je ne le trouve pas très attrayant ni sécuritaire », explique Mme Lebreux lors de la visite du journal Le Manic dans le sentier actuel.

Plusieurs arbres sont au sol et certains ne semblent pas très solides. Pour ces raisons, il se pourrait que le Paradis des toutous déménage d’endroit, soit à un kilomètre d’où il se trouve.

« C’est sûr que j’aimerais rester ici, le sentier est déjà construit et je suis en avant de chez moi », avoue la fondatrice.

Par contre, elle constate que les arbres du sentier ne pourront pas être suffisants pour les montages qu’elle souhaite créer quatre saisons par année. Le manque de sécurité de par un stationnement inexistant dédié aux visiteurs pèse aussi dans la balance.

À noter que des gens de partout, même de l’extérieur du pays, allaient visiter le sentier tous les ans.

Soutien de la MRC

Depuis que le Paradis des toutous est devenu un organisme à but non lucratif, la MRC de Manicouagan soutient le projet. La possibilité de créer un nouveau sentier dans un secteur intact et fourni en arbres pourrait être possible.

Proposé par la direction de la gestion foncière, un sentier de plus d’un kilomètre pourrait être aménagé en forme de boucle autour d’un étang, selon Mme Lebreux. Les arbres matures dans ce secteur de Pointe-Paradis pourraient favoriser la pérennité de l’attrait touristique.

Un stationnement de 40 places serait également construit à gauche de l’entrée, ce qui n’est pas le cas présentement.

Entre les mains de Mme Lebreux

Philippe Poitras, directeur de la gestion foncière à la MRC de Manicouagan, confirme que la décision revient à Lisette Lebreux, à titre de promotrice du projet.

Il précise également que les travaux de récupération de bois abîmé par la tempête dans la Manicouagan avaient déjà débuté depuis un an. Quelque 260 hectares sont à récupérer et à rétablir.

Selon lui, d’ici la fin de l’été 2024, tous les travaux, incluant ceux du secteur de Pointe-Paradis à Pointe-Lebel, seront finalisés.

Le nouveau secteur du Paradis des toutous, une fois accepté par le ministère, pourrait prendre quelques mois à réaliser, prédit M. Poitras.