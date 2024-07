Couverture cellulaire : TELUS investit 6,6 M$ sur la Côte-Nord

C’est une somme de 6,6 M$ que TELUS investira sur la Côte-Nord pour l’ajout de près de 10 nouveaux sites sans fil. Cet investissement permettra le déploiement et la mise à jour des réseaux de l’entreprise de communication.

Dans le cadre du Fonds du CRTC, TELUS a mis en service un premier site près de Lac Daigle au nord de Sept-Îles. De nouveaux sites sans fil seront activés à Baie-Johan-Beetz, Sept-Îles et Aguanish d’ici la fin de l’année. La mise en service des sites de Baie-Comeau, Rivière-au-Tonnerre, Longue-Pointe-de-Mingan et Rivière-aux-Outardes est prévue pour 2025.

Les investissements du gouvernement du Québec annoncés en avril 2024 permettront l’ajout d’un nouveau site à Godbout qui augmentera le niveau de service pour la couverture cellulaire. La planification et les travaux préparatoires débuteront en 2024. TELUS prévoit que la tour sera en service l’année suivante.

« La connectivité favorise le développement de nos régions, renforce leur attrait et accélère leur transition environnementale. Elle contribue également à combler les écarts numériques et socio-économiques, offrant ainsi à chaque membre de la société l’occasion d’atteindre son plein potentiel », affirme Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, marketing, chez TELUS.

Notons que le gouvernement du Québec et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) contribuent tous les deux au projet à la hauteur de respectivement 6,8 M$ et 5,5 M$.

« Je suis content que TELUS construise de nouvelles tours cellulaires dans notre grande région, souligne Paul Barriault, préfet-suppléant de la MRC de Minganie. Cette initiative aura un impact positif sur notre connectivité, tout en renforçant la résilience et la croissance de nos communautés. Grâce à ce pas supplémentaire dans la couverture, nous ouvrons la voie à un avenir plus connecté et prospère pour une plus grande partie des résidents. »

« Baie-Comeau fait un bond en avant vers une nouvelle ère de connectivité et de progrès avec cette nouvelle de la construction d’une nouvelle tour cellulaire par TELUS, ajoute Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau. Cette étape importante renforce non seulement notre offre aux citoyens et aux touristes, mais ouvre également la voie à la croissance économique et à l’innovation. »

De son côté, le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, se réjouit de l’engagement de TELUS de construire une nouvelle tour cellulaire à Sept-Îles. « Cet investissement contribuera à offrir une meilleure connectivité aux entreprises et aux citoyens de notre milieu qui, à l’instar des grands centres, doivent pouvoir compter sur une couverture cellulaire fiable et efficace », commente-t-il.

Futurs investissements

D’ici 2028, TELUS prévoit investir 73 milliards de dollars au Canada, dont 10 milliards de dollars dans l’économie du Québec, pour ses infrastructures, activités et licences de spectre, et afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux de calibre mondial.

Rappelons que depuis 2023 jusqu’à aujourd’hui, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a fait don de près de 60 000 $ à plusieurs organisations locales ayant un impact sur la jeunesse dans la région de la Côte-Nord pour différents projets d’organismes, notamment la Maison des jeunes le Spoth de Chute-aux-Outardes, la Maison des familles de Baie-Comeau et la Mission EXEKO (Mingan, Pessamit et Sept-Îles).