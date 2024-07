Fermetures à l’urgence de Forestville

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord annonce une modification ponctuelle des services à l’urgence de Forestville.

Les fermetures s’étaleront du 5 au 14 juillet en raison des effectifs médicaux réduits, selon le calendrier ci-dessous.

Source : CISSS de la Côte-Nord

Les 5, 12 et 14 juillet, aucun médecin ne sera présent pendant une période de 24 h et le 10 juillet, il n’y aura pas de médecin en soirée et dans la nuit du 10 au 11 juillet.

Durant ces périodes, la population qui aurait besoin de consulter un médecin devra se rendre à l’urgence la plus près de son domicile, soit à Baie-Comeau ou aux Escoumins.

Les services ambulanciers demeureront disponibles afin de répondre aux urgences. En cas d’urgence, le CISSS encourage la population à composer le 911 et lorsque possible, vérifier l’horaire sur le site Web ou appeler au 418 587-2212, poste 0 avant de se déplacer.

« Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre et d’effectifs médicaux réduits, d’autres modifications de services pourraient survenir au cours des prochaines semaines. Dans ce cas, il y aura des

communications à la population », fait savoir le CISSS par voie de communiqué.

Le CISSS de la Côte Nord dit « multiplier les démarches afin de combler tous les quarts de travail et d’éviter de telles réductions de services », peut-on y lire.