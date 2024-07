Le régime forestier sera modernisé

Suite à la tenue des Tables de réflexion sur l’avenir de la forêt, Québec annonce la refonte du régime forestier que le milieu réclamait. L’adaptation aux changements climatiques est une clé de voûte, de même que l’implication des communautés dans la gestion de la ressource.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts Maïté Blanchette Vézina a dévoilé vendredi le rapport synthèse de la démarche de consultation sur l’avenir de la forêt menée entre février et avril. Elle confirme la modernisation d’un régime que plusieurs jugeaient obsolète dans un contexte de changements climatiques.

L’importance d’adapter la sylviculture et l’aménagement forestier à cette réalité a été nommée par plusieurs, dont la Fédération des Coopératives forestières du Québec, cosignataire du mémoire déposé conjointement par les Partenaires pour l’avenir de la forêt québécoise. Environ 500 personnes ont participé aux diverses rencontres de consultation, plus de 540 questionnaires ont été remplis via la plateforme Web et 175 mémoires ont été soumis au Ministère dans le cadre de cette démarche.

Les conclusions sont variées et s’appliqueront selon un calendrier à définir. Parmi les priorités figurent l’adaptation de l’aménagement forestier pour y inclure la notion de changements et une meilleure prise en compte des réalités régionales dans la planification forestière, pour une gestion forestière plus simple, plus agile et favorisant l’harmonisation entre les différentes utilisations de la forêt. La contribution des propriétaires privés à l’approvisionnement de la filière forestière est également visée. La décentralisation de la gestion est également évoquée dans le rapport qui peut être consulté sur le site du ministère.

« Il est clair que des mesures doivent être prises pour assurer la résilience de nos écosystèmes forestiers et pour protéger la vitalité économique de nos communautés forestières. On va avoir besoin d’une gestion simplifiée, agile et adaptée aux régions, au bénéfice des générations actuelles et futures. La modernisation de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier est la meilleure avenue possible », a commenté par voie de communiqué la ministre.