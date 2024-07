Portneuf-sur-Mer : l’escalier du belvédère sera réparé

L’escalier qui mène du camping au belvédère en haut de la côte est de la rivière Portneuf, près des yourtes, est en fin de vie. Cependant, il restera ouvert cet été avant d’entamer sa cure beauté à l’automne, car les autorités municipales indiquent qu’il n’est pas dangereux pour le public.

Les escaliers de plusieurs paliers qui mènent de haut en bas de la côte ont commencé à montrer des signes de fatigue au fil des années.

Jean-Maurice Tremblay, le maire de la Municipalité de Portneuf-sur-Mer, assure qu’ils seront remis en état pour qu’ils durent encore « un bon bout de temps ».

Ce dernier divulgue que les endroits qui laissaient planer des doutes structurels ont été « sécurisés » pour que les escaliers soient encore praticables durant la saison estivale.

Le maire indique qu’il y avait un problème au niveau de la hauteur des marches et que « cet aspect-là sera corrigé pour plus de confort en montant », dévoile-t-il.

Réaménagement

Une fois les travaux de réfection de la côte sur la route 138, le nouveau secteur pour accéder au camping par le bas et aux yourtes au sommet de la côte risque d’être méconnaissable.

L’entrée pour accéder aux yourtes sera déplacée environ 300 mètres plus loin, et quelques arbres atteints par la tordeuse des bourgeons de l’épinette seront coupés.

« On a enlevé les arbres qui étaient plus à risque. Pour l’instant, le paysage est moins beau, mais l’objectif d’améliorer et de sécuriser l’endroit sera accompli », révèle Jean-Maurice Tremblay.

La surface de stationnement sera également plus grande pour permettre à plus de gens de fréquenter les lieux.L’élu explique que les travaux affecteront nécessairement l’achalandage au camping, mais que la circulation sur le site même n’est pas affectée.