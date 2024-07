Action-Chômage Côte-Nord somme le ministre de reconduire le projet-pilote de 4 semaines supplémentaires

Action-Chômage Côte-Nord somme le ministre fédéral de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et des Langues officielles, M. Randy Boissonnault, de reconduire immédiatement la bonification de 4 semaines du projet-pilote de prestations d’assurance-emploi.

« Sinon ce sont des centaines de travailleurs de l’industrie saisonnière régionale qui vont se retrouver le bec à l’eau en 2024-2025 », peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé à ce sujet.

Le gouvernement fédéral avait ajouté en novembre 2023 4 semaines de prestations d’assurance-emploi par la voie d’un projet pilote qui se terminera le 7 septembre 2024.

L’organisme dénonce l’absence de couverture adéquate pour l’ensemble des travailleurs saisonniers de la Côte-Nord, même avec l’ajout de 4 semaines supplémentaires qui faisait passer de 5 à 9 semaines la durée totale des prestations supplémentaires.

La directrice d’Action-Chômage Line Sirois affirme que la mesure de bonification de 4 semaines du projet-pilote de prestations d’assurance-emploi accorde toutefois une bouffée d’air frais aux travailleurs de l’industrie saisonnière régionale, malgré le fait qu’elle soit « inadéquate et mal adaptée, en plus de comporter des anomalies et des défaillances majeures », indique Line Sirois.

« Et voici maintenant qu’Ottawa projette de couper cette entrée d’air », s’indigne-t-elle.

« Il est temps que le gouvernement mette ses culottes et adopte une mesure permanente offrant une bonification de 15 semaines supplémentaires pour tous les travailleurs et travailleuses de l’industrie saisonnière, et non reconduite, abrogée ou modifiée d’année en année », estime la directrice.