La neuvaine de sainte Anne est de retour aux Ilets-Jérémie

C’est sous le thème « Avec sainte Anne, découvrons la mission des grands-parents » que le sanctuaire des Ilets Jérémie reprendra vie lors de la neuvaine à sainte Anne, mère de Marie et grand-mère de Jésus, qui aura lieu du 17 au 25 juillet, suivie de la fête de la sainte le 26 juillet.

Ce pèlerinage annuel au sanctuaire de la Haute-Côte-Nord a débuté dans les années 40 après la reconstruction de la petite chapelle par le père Arthur Gallant, eudiste. À l’origine, ce lieu de culte avait été bâti par le père jésuite Pierre Laure en 1735.

Pendant les 24 années qui ont précédées la pandémie, l’abbé Antonio Laflamme, prêtre demeurant à Colombier, a assuré l’animation et la prédication de la neuvaine et de la fête de sainte Anne. Par la suite, il a choisi de passer le flambeau à une équipe formée de Katy Deschênes et Alain Gauthier, responsables du site, et de prêtres du diocèse. L’an passé, une relance a ainsi été organisée.

Programmation 2024

Cette année, ce sont l’abbé Irénée Girard et le père Gérard Boudreault, missionnaire oblat de Marie-Immaculée, qui font partie du comité organisateur avec le couple responsable du site.

La programmation est la suivante : du 17 au 20 juillet, chapelet médité et prière de la neuvaine à 18 h 30; dimanche 21 juillet, chapelet médité à 13 h 30, messe et onction des malades à 14 h; du 22 au 25 juillet, chapelet médité à 18 h 30, messe à 19 h et procession aux flambeaux à 20 h. Enfin, le 26 juillet, fête de sainte Anne en matinée avec chapelet à 9 h 30 et messe à 10 h et en après-midi, chapelet à 13 h 30, messe en Innu-aimun et français à 14 h et procession aux flambeaux à 15 h 30.

Le secteur Sport, Culture et Vie communautaire de Pessamit animera des activités culturelles sur le site du 24 juillet au 26 juillet.

Mettre en valeur le rôle des grands-parents

Durant les homélies des messes, la place et le rôle des grands-parents seront mis en valeur. Les thèmes suivants seront abordés : nos grands-parents sont nos racines; ils sont nos confidents, nos rassembleurs, notre mémoire et notre héritage de foi.

Afin d’enrichir les réflexions d’expériences concrètes, le comité organisateur est à la recherche de grands-parents qui seraient prêts à faire un court témoignage sur la manière dont ils sont proches de leurs petits-enfants et transmettent leur foi. Les personnes intéressées sont invitées à contacter l’abbé Irénée Girard au 418-444-3589.