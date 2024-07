Statut des lacs baignables : le programme Environnement-Plage vous tient informé

Le programme Environnement-Plage du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) se déroule dans l’ensemble des régions du Québec. Cette campagne d’échantillonnage bactériologique des eaux de baignade s’étire jusqu’à la fin d’août 2024.

Les prélèvements sont étalés afin de couvrir la saison estivale, précise Frédéric Fournier, conseiller en communications du MELCCFP qui ajoute que « actuellement, aucune plage avec baignade dans le fleuve n’est inscrite au programme Environnement-Plage. »

Pour faire partie du programme, les plages doivent être « publiques et reconnues comme sécuritaires au sens du Règlement sur la sécurité dans les bains publics ». C’est sur la base de la qualité bactériologique des eaux de baignade que la cote A (excellente), B (bonne), C (passable) ou D (polluée) est attribuée et on peut consulter les résultats par région ici.

Sur la Côte-Nord, seules les Plage du lac Daviault à Fermont et du Centre de plein air du Lac Des Rapides, à Sept-Îles, vont l’objet d’une telle analyse. Dans Charlevoix, les lacs du Genévrier et Nairn sont testés annuellement. Les résultats des tests pour 2024 ne sont pas encore connus, mais les analyses auront lieu dans les prochaines semaines.

Il est recommandé de se baigner là où qualité de l’eau est régulièrement analysée, soit les plages inscrites au programme Environnement-Plage, mais également celles de plusieurs villes qui effectuent leurs propres analyses. Les informations sont généralement diffusées sur les sites internet des villes concernées et directement sur les lieux.



Bonne baignade!

À lire aussi

Se baigner, oui mais…