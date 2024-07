Le Danube Bleu vendu au Groupe JGS

Une page d’histoire se tourne à Forestville. Le restaurant Le Danube Bleu a changé de mains et est devenu la propriété du Groupe Jean-Guy Sylvain (JGS) depuis le 1er juillet. Renato et Anna Marino passent le flambeau à de nouveaux entrepreneurs après avoir œuvré 35 ans dans l’entreprise familiale.

Le Danube bleu a été fondé il y a 68 ans, soit le 13 mars 1956 par Joseph Marino, un des premiers immigrants italiens à s’installer à Forestville. Au fil des années, l’établissement s’est développé pour accueillir un bar ainsi qu’un côté hôtelier. Aujourd’hui, en plus du restaurant, on y retrouve le resto-pub Le Chianti, une salle de réception et 55 chambres sous la bannière Econo Lodge.

Les clients de l’entreprise qui est devenue une véritable institution à Forestville ne verront pas de différence en ce qui concerne les services offerts. Le restaurant conservera le même nom, mais les nouveaux propriétaires laissent tomber Econo Lodge.

« Ils ont choisi de garder le nom de Le Danube Bleu Hôtel. On est bien content parce qu’ils n’étaient pas obligés de faire ça. Le restaurant reste le Danube Bleu, Le Chianti reste Le Chianti, tout reste ouvert. Les menus restent pareil, les employés restent pareil. Ça opère déjà très bien et ils veulent que ça continue à bien opérer. Ils ne vont rien changer », dévoile l’ancien copropriétaire, Renato Marino.

C’est au niveau des chambres qu’il y aura plus de changements. « Ils vont commencer à louer les chambres en haut. Il y a 14 chambres supplémentaires qui s’ajoutent aux 55 chambres du rez-de-chaussée. Ils vont les rénover », explique M. Marino précisant que l’hôtel doit refuser des réservations ces temps-ci par manque de disponibilité.

« Ça va super bien le commerce, ajoute-t-il. On n’a pas vendu parce que ça allait mal. Ça allait très bien, nos employés sont fiables. »

Le Groupe JGS a choisi des responsables pour chacun des services. Ces derniers seront en charge de gérer les problèmes quotidiens ainsi que les opérations sur place. « Nos employés, c’est notre clé. Il y en a qui ont été avec nous autres plus de 30 ans. Ce sont des gens qui vont rester aussi », témoigne le nouveau retraité.

Le duo frère-sœur est heureux d’avoir passé le flambeau à une entreprise « solide dans la restauration et dans l’hôtellerie » qui n’en est pas à ses premiers investissements dans la région. « C’est gagnant pour nous, mais aussi pour le Groupe JGS », assure Renato Marino.

Les négociations ont commencé il y a plus d’un an avec quelques entreprises hôtelières. Les Forestvillois ont reparlé avec le Groupe JGS en avril et la vente s’est bien déroulée. Les offres ont été acceptées au début mai et les processus fiscal et légal se sont enclenchés.

« Ça s’est super bien passé. On a eu de bonnes ententes avec eux. On est surtout content que ça va continuer », commente M. Marino pour qui les responsabilités entourant la gestion de l’entreprise devenaient de plus en plus lourdes.

« Ce n’est pas de travailler le problème, c’est plus de mettre le cerveau à off, dit-il. J’ai commencé à 10 ans et je suis rendu à 49 ans. On a donné et on a fait notre possible. On a investi beaucoup d’argent au cours des dernières années. On a tout rénové nos chambres, nos salles de bain, nos salles, presque tous nos équipements de cuisine. »

Renato Marino est conscient que le commerce qu’il a fait grandir pendant 35 ans est historique pour plusieurs citoyens. « Ça a de l’histoire. Mon père a amené ses frères. Ce sont des gens qui ont immigré et qui ont travaillé fort », se remémore-t-il. Les plus âgés se rappelleront que le bâtiment est parti en fumée en 1967. Il a été reconstruit l’année suivante.

Le père de deux enfants ne souhaitait pas qu’ils prennent la relève de l’entreprise familiale. « C’est un domaine qui n’est pas facile. Je voulais qu’ils aillent aux études et qu’ils fassent ce qu’ils aiment dans la vie », conclut celui qui remercie tous les employés qui ont contribué au succès du Danube Bleu ainsi que sa fidèle clientèle.