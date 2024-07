Le Traité Petapan sera abordé à l’ONU

Le Chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh), et un négociateur de Nutashkuan se rendront à Genève du 8 au 10 juillet pour discuter du projet de Traité Petapan avec un organisme de l’ONU.

En plus de présenter le projet de Traité, les deux Innus illustreront le non-respect par le gouvernement provincial de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

L’organisme qui les écoutera est le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, qui émet des recommandations au Conseil des droits de l’homme.

Le Regroupement Petapan a été constitué par les communautés innues de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan dans le but de faire reconnaitre leur territoire ancestral et leurs droits. L’objectif du Regroupement est de signer un traité avec le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral qui accepte les termes des trois communautés.