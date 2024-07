Crise santé | La FTQ Côte-Nord plaide pour des services universitaires en région

La crise santé qui sévit depuis plus d’un mois sur la Côte-Nord est en lien direct avec le manque de services universitaires permanents, selon la FTQ Côte-Nord, qui profite du passage du ministre de la Santé dans la région pour faire valoir son point.

« Trop peu de personnes sont diplômées de l’université sur la Côte-Nord et trop de jeunes qui partent à l’extérieur aux études ne reviennent pas. Une chance que nous avons l’UQAC à Sept-Îles et l’UQAR à Baie-Comeau sinon ce serait encore plus de jeunes qui s’ajouteraient », affirme le conseiller régional de la FTQ, Pascal Langlois.

Ce dernier dit s’impatienter, tout comme le ministre Christian Dubé, face à la lenteur du déploiement de l’équipe volante, mais aussi « pour tous les services auxquels nous sommes en droit de recevoir ».

Dans son communiqué, la FTQ Côte-Nord affirme que le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a été sensibilisé au manque de services en éducation universitaire par la conseillère syndicale du Syndicat canadien de la fonction publique, Charlaine Sirois.

« N’oublions pas que nous avons peut-être le plus bas taux de diplômés universitaires, mais nous avons fort probablement un des plus gros pourcentages de parents ayant payé des études universitaires à l’extérieur de la Côte-Nord pour nos enfants qui sont devenus des professionnels dont les grands centres profitent beaucoup plus que notre région », déclare Pascal Langlois.

« C’est toute la Côte-Nord qui souhaite attirer des nouveaux résidents de façon permanente, et pour y arriver, ça passe par la base, l’éducation », conclut-il.

Le syndicat régional rappelle que dans le Panorama des régions de l’Institut de la statistique du Québec, la Côte-Nord se classe à l’avant-dernier rang des régions du Québec en ce qui a trait au taux de diplômés universitaire. « Un constat alarmant », aux yeux du représentant syndical.