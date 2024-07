Travaux d’envergure pour deux rues de Forestville

La Ville de Forestville lancera sous peu un appel d’offres pour la réfection des systèmes d’eau potable et d’eaux usées de ses deux plus anciennes rues, soit la 8e rue et la 4e Avenue. Ces travaux, dont les coûts dépasseront le million de dollars, pourraient se réaliser cet automne.

Tout dépendant des résultats de l’appel de soumissions, l’instance municipale prévoit la réalisation des ouvrages en septembre et octobre. Environ 6 à 7 semaines sont prévues pour installer les nouvelles infrastructures et refaire l’asphaltage des rues.

Les élus ont rencontré les citoyens concernés par cette réfection majeure le 8 juillet en soirée. « On a répondu à leurs questions. Les gens voulaient surtout savoir si on allait leur couper les services pendant les travaux et la réponse est non », informe la mairesse Micheline Anctil.

« Ils étaient surtout contents parce qu’ils auront des infrastructures neuves », ajoute l’élue précisant que les résidents pourront, s’ils le souhaitent, moderniser leur équipement de raccordement aux services municipaux. « Ce sera toutefois à leurs frais », fait-elle savoir.

La Ville de Forestville a obtenu une aide financière du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour réaliser ces travaux d’envergure.

Ces deux rues ont été ciblées par le conseil municipal puisque leurs systèmes d’aqueduc et d’égout sont les plus âgés de toute la ville. « Ça date d’au moins 75 ans », dévoile Mme Anctil affirmant que d’autres rues seront rénovées de cette façon annuellement.

« On agit avant que le pire se produise. C’est en prévention plutôt qu’attendre de devoir réparer une petite partie en raison d’un bris », soutient la mairesse.

L’appel d’offres définira donc plus précisément les coûts des travaux de réfection ainsi que l’échéancier de réalisation.