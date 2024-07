Une Baie-Comoise disparue

« Nous avons des raisons de craindre pour sa vie, partagez s’il vous plaît », a mentionné Jérémy Barrette, le frère de Emy Barrette disparu dans la nuit du 8 juillet.

L’avis de disparition créée par Jérémy Barrette a été partagée des centaines de fois depuis les six dernières heures sur les réseaux sociaux.

Emy Barrette de Baie-Comeau est âgée de 19 ans et a disparu dans la nuit du 8 juillet aux alentours de deux heures du matin selon son frère. Celui-ci confirme au journal le Manic que certaines personnes l’auraient aperçu à Chute-Aux-Outardes hier matin vers neuf heures. Depuis, elle manquerait à l’appel.

Du côté de la Sûreté du Québec, le sergent Hugues Beaulieu n’a pas été en mesure de confirmer la disparition de la jeune femme au journal le Manic.

« Emy, si tu peux nous rejoindre fais-le », a insisté son frère lors d’une entrevue avec notre média. Il ajoute, « où que tu sois, j’espère que tu es correct. On s’inquiète, on t’aime fort et l’on va tout faire pour te retrouver, je soulèverai des montagnes s’il le faut » a-t-il conclu en parlant des qualités de sa sœur tel que son dévouement et sa patience.