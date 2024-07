Le Festival intime de musique classique des Bergeronnes est lancé

Le Festival intime de musique classique des Bergeronnes est commencé et célèbre du même coup son 18e anniversaire avec une belle brochette d’artistes variés.

La directrice artistique de l’Odyssée Artistique Nathalie Ross a ouvert la soirée au clavecin avec la pièce baroque Barricades mystérieuses avant de céder la parole à l’animateur Bruno Forest, qui a animé la soirée sur le thème de la 18e édition Et si on parlait musique?

Pour Nathalie Ross la musique c’est avant tout le « langage du coeur » et de surcroit un langage universel accessible à tous, qui permet de se sentir bien.

Jean-Michel Dubé et Dominique Beauséjour-Ostiguy présenteront leur spectacle Aux deux hémisphères mêlant piano et violoncelle le jeudi 11 juillet à 20h.

Antoine Laporte et Marc Muller monteront sur scène en duo piano-violon le vendredi 12 juillet, et le Montréal Guitare Trio avec la musique du compositeur Ennio Morricone prendront d’assaut le plancher de l’église le samedi 13 juillet.

Cette année l’artiste septilien Alexis Moisan alias Champ Gauche performera dimanche le 14 juillet en clôture du festival.

Roseline Blain, la cheffe de choeur du Choeur national des jeunes du Canada tiendra des ateliers de chansons interactives au Hangar Festif le 11, 12 et 13 juillet à 13h30, et l’ex-journaliste Michel Rochon parlera des liens entre le cerveau et la musique dans son concert-conférence le dimanche 14 juillet à 14h.