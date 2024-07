Un premier tournoi de golf provincial pour Samuel Girard

Samuel Girard de Forestville a participé à son premier tournoi provincial de golf la semaine dernière alors qu’il était en compétition au terrain Montcalm près de Saint-Liguori dans Lanaudière le 9 et 10 juillet.

Son entraîneur Daniel Mazerolle, également actif au sein du club de golf Le Méandre de Forestville, était à ses côtés durant le tournoi.

Ce dernier n’a que des bons mots pour son élève qui étudiera en cinquième secondaire l’an prochain. Il le décrit comme un bon étudiant qui réussit autant à l’école qu’au niveau sportif.

« Il est passionné par le golf, et il a la volonté de continuer de se perfectionner dans le sport et devenir le meilleur joueur qu’il peut être », affirme-t-il.

Daniel Mazerolle mentionne que ses deux premières rondes de participation n’ont pas totalement comblé les attentes du jeune golfeur, qui n’a pourtant pas baissé les bras.

« Même si ça ne va pas nécessairement à son goût en ce moment, il a la tête haute et il fonce. Il ne se décourage pas et ne se fâche pas non plus », révèle l’entraîneur.

Mais participer à un tournoi provincial junior de ce niveau est une chance pour Samuel Girard.

« C’est une belle opportunité pour nos jeunes de la région de sortir et d’avoir la chance de jouer sur des terrains comme ça qu’on n’a pas nécessairement chez nous », fait savoir Daniel Mazerolle.

Il indique que les quatre Nord-Côtiers qui ont participé au tournoi à Saint-Liguori ont eu « une très belle chance » de côtoyer les meilleurs joueurs de la province.

L’athlète de Forestville continuera de prendre part aux différents tournois adultes de la Côte-Nord cette saison, et d’entraîner les jeunes du camp de jour dans la discipline du golf.

« La plus grande force de Samuel, c’est son calme. Il a un côté cérébral qui l’aide à prendre les bonnes décisions », note l’entraîneur.