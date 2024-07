Le tourisme sera touché par l’arrêt de service de la traverse entre la Côte-Nord et Matane

Le scénario est « catastrophique » pour la région, dit Tourisme Côte-Nord qui croit fermement que « l’impact économique est grand » avec la coupure de service au niveau de la traverse de Matane–Baie-Comeau–Godbout.

Les interruptions entre le 22 et le 26 juillet et du 29 juillet au 2 août, causées par la grève, sont décriées par l’organisation touristique.

« C’est catastrophique pour le milieu touristique nord-côtier, lance la directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur-Côté. Les vacances de la construction, c’est le moment le plus achalandé de l’année sur la Côte-Nord touristiquement parlant. »

Alors que 22% des québécois voyagent au Québec pendant ces deux semaines, dit-elle, enlever un des accès à la région est « extrêmement problématique ».

« Les touristes ont souvent aussi un parcours, alors qu’ils partent de Québec ou Montréal pour descendre par le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et se rendre par la suite sur la Côte-Nord. Là, on vient de limiter grandement cette possibilité-là aux voyageurs », indique Mme Francoeur-Côté.

La population est prise en otage, mais les entreprises aussi, ajoute-t-elle : « Il y a toutes les entreprises touristiques qui vont voir des annulations de vacances dans leurs hébergements, attraits ou activités. L’impact est au-delà de la population. »

« Je me demande en fait si cette stratégie-là est la bonne. […] Nous, on veut trouver le moyen d’attirer les gens à se rendre dans notre région, car ça demande des déplacements d’importance. C’est sûr que dès qu’un accès est non fonctionnel, ça vient contrecarrer tout ce qu’on fait », conclut la directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

