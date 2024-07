Congé forcé pour la Serre de Colombier

La Serre de Colombier prend un congé forcé cette année. La pénurie de main-d’œuvre a eu raison de ses opérations et de la vente de ses produits, qui devraient normalement reprendre en 2025.

La Municipalité de Colombier travaille actuellement sur une entente impliquant Agriboréal service-conseil de Forestville pour la prise en charge de sa serre et de ses vergers sur son territoire.

Le directeur général d’Agriboréal Laurier Tremblay parle d’un travail important pour remettre la serre en opération, bien que pour le moment, il n’y a « pas de décision finale qui est prise » pour l’orientation de ses opérations dans le futur.

« On se donne tout le mois de juillet pour réévaluer l’ensemble des équipements à l’intérieur de la serre, ses niveaux de performance et les modifications potentielles à apporter », fait-il savoir.

Projet de formation

Lorsque les équipements seront évalués et identifiés, les activités de la Serre de Colombier comme la production et la vente de fruits et de légumes reprendront, mais ce ne sera pas avant l’an prochain.

Agriboréal travaillera, dès la signature de l’entente avec la Municipalité, sur un projet qui vise à faire plus que de sortir des légumes et des fruits des installations.

Le plan à moyen et long terme, d’une durée de 5 à 10 ans, prévoit la formation et l’acquisition de connaissances sur l’agriculture.

« L’objectif n’est pas juste de produire juste pour produire, mais bien de produire pour former et développer de l’expertise au niveau de la région », dévoile Laurier Tremblay.

Petits fruits pour la population

Présentement, le gros du travail avant la signature formelle de l’entente concerne les vergers dispersés un peu partout dans le village, qui sont d’anciens terrains laissés en friche où ont été plantés différents petits fruits au fil des années.

Les champs plantés en petits fruits seront entretenus eux aussi par Agriboréal. Sur la photo, on retrouve une plantation d’argousiers sur la rue Tremblay.

L’équipe d’Agriboréal s’affairera à récolter les différents petits fruits des vergers, comme des fraises, des camerises, des framboises et de l’argousier, pour en faire profiter la population.

« L’an prochain, tout cela va être réévalué de nouveau, mais tant qu’une prise en possession totale n’est pas faite, la remise en production telle qu’on le souhaite n’est pas entièrement déterminée dans le futur », mentionne l’agronome.

La première récolte de fraises sera offerte aux résidents du HLM de Colombier, et Laurier Tremblay annonce que la population sera « mise à contribution pour consommer ces fruits-là sur place ».

La Municipalité de Colombier a d’ailleurs indiqué qu’il y aura des rencontres à venir au courant des prochaines semaines pour expliquer les activités qui auront lieu durant la saison estivale.