Élections Pessamit : la mise des candidatures aura lieu demain

Une assemblée des mises en candidatures pour les postes de conseillers et de chef aura lieu demain, 18 juillet de 10 h à 18 h à la Salle communautaire Ka mamuitenanut.

Les postes à combler sont pour les six conseiller(ère)s et celui de chef (fe) et une personne ne peut se présenter pour deux postes à la fois.

« Pour être candidat(e), une personne doit répondre aux critères exigés par le Code électoral concernant les élections du Conseil de bande de Betsiamites et être proposée et appuyée par un électeur répondant aux mêmes critères à l’assemblée de mises en candidature », peut-on lire dans l’avis du Président d’élection Me Yan Lapierre.

Il est à noter que l’élection générale aura lieu le 17 août, à Pessamit.