Forestville : au cœur de la Haute-Côte-Nord

Forestville a été fondée en 1937. Située en Haute-Côte-Nord, la municipalité abrite 2 193 résidents et doit son développement initial à l’industrie forestière, plus particulièrement à la compagnie Anglo Canadian Pulp and Paper Mills spécialisée dans la production de pâtes et papiers. Pour en apprendre davantage sur son histoire, les visiteurs peuvent se rendre au Musée de la Petite Anglicane, une ancienne chapelle protestante construite en 1948, autrefois nommée Trinity Church. Forestville est aujourd’hui un village relais reconnu pour sa diversité de services ainsi que son milieu accueillant et sécuritaire.

Catherine Simard : une entrepreneure amoureuse de sa région

Native de Forestville et âgée de 36 ans, Catherine Simard est directrice générale de l’association de Chasse et pêche de Forestville, en plus d’être coordonnatrice du regroupement régional des sept zones d’exploitation contrôlée (ZEC) de la Côte-Nord. Il y a trois ans, elle rachetait avec son père et son conjoint la pourvoirie Le Domaine Orégnac. Catherine affectionne particulièrement le nord du territoire de la municipalité. Elle aime sa ville pour la pluralité de ses paysages entre la mer et la forêt boréale ainsi que pour la proximité des liens qu’elle entretient avec sa communauté. Selon elle, la force du tourisme de sa région demeure les activités de villégiature, la chasse et la pêche.

Les incontournables de Catherine

Parmi les coups de cœur de Catherine, l’on compte la Rivière du Sault aux Cochons. Idéale pour tous les types de canotier, la rivière encastrée entre deux montagnes offre aux aventuriers une expérience immersive au cœur de la nature sauvage. Les eaux vives et les paysages rendent chaque expédition inoubliable. Pour accéder à d’autres vues imprenables, il est également possible de suivre des sentiers marqués par les véhicules motorisés comme les côte à côte et les quatre roues. En début de saison estivale, il est encore possible de ramasser quelques pitounes échouées à l’embouchure de la rivière, qui était autrefois utilisée pour la drave.

Les plus contemplatifs seront comblés à la Baie Verte, qui compte les plus belles plages de la région et où, pour la Côte-Nord, l’eau est étonnamment chaude. Le site propose du camping, des sentiers pédestres et de la pêche à la truite de mer. De plus, c’est là que la mini-série La Vérité sur l’affaire Harry Quebert a été tournée, ce qui ajoute une touche de célébrité au lieu. À la suite du tournage, un pavillon offrant une vue sur la plage et un endroit où pique-niquer a été construit. Tout près se trouve également la centrale hydroélectrique Boralex, où il est possible d’apercevoir une belle chute.

L’entreprise Les Saveurs Boréales est un arrêt incontournable pour ceux qui souhaitent goûter aux richesses naturelles de la région. Se spécialisant dans la récolte de produits du terroir nord-côtier, les visiteurs peuvent découvrir une variété de produits comestibles et médicinaux. Parmi ceux-ci, l’on retrouve la salicorne, la gomme de sapin, le thé du Labrador, ainsi que des champignons sauvages comme la morille et la chanterelle.

La Cantine La Bonne Franquette se démarque par ses produits aussi originaux que savoureux. Sa célèbre guédille de la mer a d’ailleurs remporté le concours de la meilleure guédille de la Haute-Côte-Nord trois années consécutives.

Forestville est un exemple parfait de la fusion entre tradition et nature. Que vous soyez un aventurier ou un touriste en quête de tranquillité, cette municipalité promet de bons moments dans un cadre naturel exceptionnel!