Une nouvelle entreprise de croisières aux Escoumins

Simon Beaudry et Robin Meredith réalisent leur rêve et fondent une nouvelle compagnie de croisières aux Escoumins. Les deux copropriétaires, qui sont également capitaines, veulent rendre accessible toute la beauté qu’a à offrir le fleuve Saint-Laurent au plus grand nombre de personnes possible.

La nouvelle compagnie reprend la majeure partie des biens et équipements des Écumeurs du Saint-Laurent, et restera à la même adresse près du quai des pilotes des Escoumins.

Depuis, son ancien propriétaire Jean-Louis Bérubé avait tenu le fort de manière sporadique avant de vendre officiellement cette année.

« Il devenait âgé et voulait prendre sa retraite depuis un moment, et il cherchait de la relève. Il n’avait plus d’énergie pour opérer comme avant », raconte Simon Beaudry, copropriétaire de la compagnie Du Fleuve.

Deux capitaines, un rêve

Les bateaux sont bien connus des deux copropriétaires, qui sont également capitaines de bateaux zodiac depuis bon nombre d’années.

Ces derniers reprennent les deux bateaux ayant appartenu à l’ancien propriétaire qui les avait construits lui-même, et apporteront des modifications et une mise à niveau importantes de plus de 100 000 $, afin d’ouvrir leur saison de croisières le 25 juillet.

« Ce sont des bateaux larges qui prennent bien les vagues, et le mouvement est plus fluide sur le bateau si les gens veulent se déplacer en cours de croisière », souligne Simon Beaudry.

« On a changé de nom tout en gardant les bateaux, mais on veut aussi garder la même énergie qu’avant », annonce-t-il.

Les deux capitaines-propriétaires veulent être accessibles, et « transmettre leur passion » pour le fleuve et son écosystème qu’ils côtoient depuis des années.

Plus que des baleines

Bien que Du Fleuve parte sommairement avec le même éventail d’activités liées aux croisières, Simon Beaudry indique que la nouvelle compagnie offrira des services allant au-delà de la simple observation de baleines.

« Les gens pourront jouir de l’accessibilité au fleuve, avec ses oiseaux, sa végétation et ses écosystèmes uniques. On veut que ce soit une expérience globale pour nos croisiéristes », révèle-t-il.

Ce dernier indique que la signature publicitaire de la région, avec par exemple une baleine qui effectue un saut, est parfois trompeuse.

« Si quelqu’un va sur l’eau avec l’espérance de voir un saut de baleine, ça se peut qu’il soit déçu. C’est comme aller dans la forêt et espérer voir un orignal ou un chevreuil à chaque fois » illustre-t-il.

Dans un souci de promouvoir et vulgariser tout ce qui est visible sur l’eau, Simon Beaudry dit ne pas vouloir « presser le citron » de la fréquence des baleines qui soufflent ou qui sautent pour ne pas mettre de la pression sur les capitaines.

Les deux entrepreneurs disent être bien déterminés à « vendre ce qu’ils aiment », avec en tête des projets avec des kayaks et l’utilisation d’une partie de la bâtisse actuelle pour un éventuel café.