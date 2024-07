Alerte : veille d’orages violents au Québec

Environnement Canada a émis une veille d’orages violents pour le Québec pour cet après-midi et ce soir. Les résidents de Trois-Rivières jusqu’à Havre-Saint-Pierre, en passent par le Saguenay, doivent se préparer à des conditions météorologiques potentiellement dangereuses.

Les météorologues prévoient la possibilité de rafales de vent violentes, de grêle de grosse taille et de pluie intense.

Ces phénomènes peuvent entraîner des situations périlleuses, notamment pour les activités nautiques. Les rafales violentes et soudaines peuvent rendre les plans d’eau extrêmement dangereux, mettant en péril la sécurité des plaisanciers et des amateurs de sports nautiques.

La foudre représente un risque sérieux, causant des blessures et des décès chaque année au Canada. Environnement Canada rappelle de rester le plus possible à l’intérieur.

Les orages peuvent s’accompagner d’au moins un des éléments suivants : grêle de grosse taille, vents destructeurs ou pluies torrentielles.

Les autorités recommandent de rester vigilant et de suivre les mises à jour régulières d’Environnement Canada pour se tenir informé de l’évolution de la situation.

Voici la liste des secteurs touchés par l’alerte au Québec :