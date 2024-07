Deux décès constatés dans une épidémie de listériose liée au rappel de lait végétal

Deux personnes sont décédées après qu’une épidémie de listériose a déclenché un rappel national de certains laits à base de plantes, a annoncé mercredi l’Agence de la santé publique du Canada.

Le lait d’amande, le lait de coco, le lait d’amande-coco et le lait d’avoine de marque Silk ont été rappelés plus tôt ce mois-ci, tout comme le lait d’amande de marque Great Value.

La plupart des produits rappelés ont des dates de péremption allant jusqu’au 4 octobre inclus. Les produits rappelés doivent être jetés ou retournés à l’endroit où ils ont été achetés.

L’agence n’a pas fourni de détails sur les décès dans un avis de santé publique publié mercredi, mais a déclaré qu’il y avait eu 12 cas de maladie confirmés en laboratoire.

Il a indiqué que 10 cas se trouvaient en Ontario, tandis que le Québec et la Nouvelle-Écosse en avaient un chacun, avec neuf hospitalisations. Les personnes tombées malades ont entre 37 et 89 ans et 67% des cas concernaient des femmes.

L’agence a déclaré que des personnes sont tombées malades entre août 2023 et début juillet 2024.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a déclaré que les produits contaminés par Listeria peuvent ne pas avoir une apparence ou une odeur avariées, mais peuvent quand même vous rendre malade.

Les symptômes de la listériose peuvent inclure des vomissements, des nausées, une fièvre persistante, des douleurs musculaires, des maux de tête sévères et une raideur de la nuque.

Les personnes enceintes peuvent ne présenter que de légers symptômes pseudo-grippaux, mais la listériose peut tout de même entraîner un accouchement prématuré, une infection du nouveau-né ou une mortinatalité, indique l’avis de rappel.

Le président de Danone Canada a déclaré que les 15 boissons réfrigérées Silk rappelées ont été retirées des étagères des détaillants.

«Nous travaillons avec le plus grand sérieux et en partenariat étroit avec les autorités pour enquêter minutieusement et faire la lumière sur les circonstances entourant cet événement», a écrit Frédéric Guichard dans un communiqué mercredi.

Une épidémie de listériose au Canada a déjà été mortelle. En 2008, une épidémie de maladie liée à la charcuterie provenant d’une usine de Maple Leaf Foods à Toronto a tué 22 Canadiens.