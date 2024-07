Baie-Johan-Beetz : la bijouterie de la Côte-Nord

La petite municipalité de Baie-Johan-Beetz, nichée aux abords du Golfe du Saint-Laurent, compte quelque 80 habitants. Elle se situe à 300 kilomètres à l’est de Sept-Îles et à 90 kilomètres à l’ouest de Natashquan. Ce havre de paix, autrefois connu sous le nom de Piashtibaie, a été rebaptisé au début du XXe siècle en hommage à Johan Beetz, un médecin et naturaliste belge qui a grandement contribué au développement local.

Un héritage historique riche

L’un des joyaux architecturaux de la municipalité est sans conteste la maison Johan-Beetz, qui est également classée comme immeuble patrimonial. Cette demeure, construite en 1899, se distingue par son toit mansardé rouge et sa galerie ceinturant trois côtés de la maison. Elle est perchée sur les rochers et offre une vue imprenable sur le Saint-Laurent et sur l’embouchure de la Rivière Piashti.

La maison Johan-Beetz. Photo courtoisie.

Sébastien Lécuyer : un jeune maire polyvalent

Sébastien Lécuyer est maire de Baie-Johan-Beetz depuis janvier dernier. Cuisinier de métier, il a lancé un projet de prêt-à-manger à la coopérative d’alimentation Les choix de Marguerite, répondant ainsi au besoin de service de proximité dans le village sans restaurant. Depuis son retour dans sa région natale il y a quatre ans, il travaille également dans le milieu de l’éducation comme enseignant. Il trouve important de développer ses compétences en fonction des besoins de sa communauté.

Pour Sébastien, l’histoire de Baie-Johan-Beetz a été marquée par l’autonomie et la solidarité de ses habitants, notamment durant les années sans accès routier. La route 138 est seulement accessible depuis les années 90. Le maire souligne également la richesse artistique du village, dans lequel environ 80 % de la population s’adonne aux arts visuels. Les visiteurs peuvent ainsi explorer les ateliers d’artistes comme Chantal Harvey, spécialiste en gravure ou le sculpteur Alain Landry.

Chantal Harvey. Photo courtoisie.

La nature, au cœur des attractions touristiques offertes

Les amateurs de plein air peuvent emprunter le sentier cyclable Pierre qui roule, d’où l’on peut faire une randonnée à pied ou en vélo, à partir du kilomètre 1 288 de la route 138. Ce sentier mène à la mer et aux anciennes installations de la mine Spar Mica. On y retrouve une belle diversité géologique. Mica, feldspath et quartz font partie du granite, présent à Baie-Johan-Beetz. D’ailleurs, le village a longtemps été surnommé la « Bijouterie de la Côte-Nord », construit sur du granite vieux d’environ 1 à 1,5 milliard d’années.

Le sentier Quétachou, situé au kilomètre 1 292 de la route 138, est un autre incontournable de la région. Ravagé par un incendie en 2013, ce secteur a été revitalisé en 2015 par le centre d’artistes autogéré, Panache Art Actuel, qui a installé des œuvres d’art in situ, témoignant de la résilience du territoire. Les passionnés d’ornithologie apprécieront le sentier entre les rivières Watshishou et Petite Watshishou, qui traversent un refuge d’oiseaux migrateurs et offrent de magnifiques vues sur le Saint-Laurent.

La journée parfaite à Baie-Johan-Beetz, selon le maire Sébastien Lécuyer, commence par une nuit au camping municipal, suivie d’un pique-nique au kiosque d’observation de la promenade des amoureux. Les repas préparés avec soin par les employés de la coopérative Les choix de Marguerite ont la côte. La vue panoramique sur le village et ses environs ajoute une touche de magie à tous les moments uniques qui y sont vécus.

Photo Mathieu Dupuis

Sébastien ne cache pas son ambition de voir de nouveaux résidents s’établir à Baie-Johan-Beetz pour contribuer à la vitalité de cette petite communauté. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la vie touristique de la communauté, le guide du visiteur est disponible sur le site web de la municipalité.

En somme, Baie-Johan-Beetz est une destination de choix pour les passionnés de la nature et les amateurs d’art, et promet une expérience enrichissante et inoubliable!