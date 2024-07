Pointe-aux-Outardes, bien plus que des kilomètres de plage

La péninsule de Manicouagan englobe plusieurs municipalités de la Côte-Nord et se situe à environ 25 minutes de voiture à l’ouest de Baie-Comeau. Bordée par la rivière aux Outardes et la rivière Manicouagan, elle est réputée pour ses longues battures, qui peuvent parfois atteindre jusqu’à 8 km à marée basse. C’est entre autres ce qui la rend très attractive pour les amateurs de marche en bord de mer.

Photo Sébastien St-Jean

Parmi les municipalités de la péninsule se trouve le village de Pointe-aux-Outardes. Ayant été colonisé vers les années 1800 alors que les terres étaient particulièrement fertiles, le village troque finalement l’économie d’autosubsistance au profit des industries forestière et hydroélectrique un siècle plus tard. À l’époque, il y avait beaucoup d’échanges avec la communauté de Pessamit. Pour ce faire, les gens traversaient la rivière en traîneaux à chien. La légende dit que plusieurs familles se sont installées à Pointe-aux-Outardes à la suite du naufrage de navires échoués à cause des battures de sable sur la péninsule.

Le village d’adoption de Jessica Desrochers

Jessica Desrochers est fascinée par l’histoire de Pointe-aux-Outardes et en parle avec passion. C’est après avoir étudié au Cégep de Baie-Comeau en techniques d’aménagement cynégétique et halieutique qu’elle est tombée en amour avec le territoire nord-côtier. Elle a travaillé plusieurs années dans le réseau de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) un peu partout au Québec. À 29 ans, elle est aujourd’hui directrice adjointe au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, lieu réputé pour la qualité de ses habitats naturels et ses prêts-à-camper insolites, des nichoirs géants. Il y a quatre ans, elle a choisi de vivre dans ce village d’adoption pour le dynamisme de sa communauté, la richesse de sa flore et l’accessibilité des territoires sauvage et public.

Photo Jessica Desrochers

« Je décrirais Pointe-aux-Outardes comme un village tranquille, avec les plus beaux couchers de soleil de la Côte-Nord. La façon dont notre pointe est visée, nous avons les deux (couchers et levers de soleil). J’ai d’ailleurs convaincu ma sœur de venir s’installer ici. »

Sa sœur Gabrielle et son conjoint sont aujourd’hui propriétaires de la Ferme Desrochers où la production animale est au cœur de leurs activités, en complémentarité avec la Coopérative de solidarité Gaïa, une entreprise maraîchère. D’ailleurs, l’on peut découvrir leurs produits locaux lors du Marché public en période estivale.

Des activités à ajouter sur votre bucketlist

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes est situé dans la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka et abrite neuf écosystèmes différents. Avec ses quatre sentiers de randonnée, une panoplie d’activités y sont organisées tout au long de la saison estivale, notamment des visites guidées durant lesquelles sont présentées des plantes médicinales de la Côte-Nord et de ses écosystèmes marins.

Photo courtoisie Parc Nature

La région est également réputée pour son argile marine. C’est d’ailleurs de celle-ci dont s’approvisionne l’entreprise locale Argile Eau Mer/Manicouagan Sea Minerals pour la création de ses cosmétiques. C’est donc l’endroit idéal pour prendre des bains d’argile et bénéficier d’une expérience bien-être unique.

Les amateurs de vélo pourront également parcourir la magnifique piste cyclable qui relie Pointe-aux-Outardes à Pointe-Lebel et aux multitudes de points de vue entre mer et terre. Celle-ci a été créée par la Corporation Véloroute des Baleines qui s’efforce de créer, avec les instances politiques et municipales, un réseau de pistes cyclables sécuritaires et attrayantes dans la région.

Pour en savoir davantage sur les activités offertes à Pointe-aux-Outardes, rendez-vous sur le site de la municipalité de Pointe-aux-Outardes ou au bureau d’information touristique Manicouagan de Ragueneau.