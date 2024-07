À la découverte de Portneuf-sur-Mer

Localité d’environ 600 habitants, Portneuf-sur-Mer est située en Haute-Côte-Nord, à 84 kilomètres vers l’est de Tadoussac, entre Longue-Rive et Forestville. La municipalité est caractérisée par sa rivière et son banc de sable qui ajoute une touche unique au village.

Portneuf-sur-Mer possède une riche histoire marquée par la présence des Basques, le développement du commerce de la fourrure, la colonisation et diverses activités économiques liées à la foresterie et à la pêche, ayant tous contribué à l’identité et au patrimoine de la communauté.

La colonisation de Portneuf-sur-Mer commence vers 1845. Au fil des ans, l’endroit connaît plusieurs changements de nom. Les Innus l’ont appelé Mitinekapitsh ou Mitinakup, qui signifie « vieux cabanage », alors qu’elle était aussi couramment nommée Portneuf. En 2004, la municipalité adopte finalement le nom de Portneuf-sur-Mer.

Découvrir son village en étant au service du tourisme

Katie Thibault, native de Baie-Trinité, habite à Portneuf-sur-Mer depuis 27 ans. Elle a deux garçons qu’elle a élevés avec son conjoint, natif de Portneuf-sur-Mer. Elle est en couple depuis 24 ans et aime se remémorer l’adage « Qui prend mari, prend pays ». Katie est superviseure des installations touristiques de la municipalité depuis 2022. Sa passion pour le tourisme de la région est indéniable. Son village adoptif, elle l’a découvert en travaillant pour le bureau d’accueil touristique municipal. C’est de cette façon qu’elle a pu approfondir sa connaissance des attraits et de la richesse de son coin de pays qui se démarque, selon elle, par l’accueil et la solidarité des résidents.

De la rivière à la mer, vivez un séjour unique!

Le camping municipal regroupe la plupart des activités touristiques de Portneuf-sur-Mer. Plusieurs services y sont disponibles, dont la location d’embarcations nautiques telles que des planches à pagaie, des pédalos et des kayaks. Il est également possible de louer des prêts-à-camper sous forme de yourtes.

Portneuf-sur-Mer est reconnue pour sa rivière accessible depuis la route forestière qui longe la rive sud sur 70 kilomètres. Elle fait le bonheur des passionnés de canot-camping grâce à ses nombreuses zones d’eau vive, ses chutes et ses rapides. La rivière abrite également trois centrales hydroélectriques et un canyon de près de quatre kilomètres. Il est possible de descendre la rivière en quelques heures ou en mode camping sur plusieurs jours.

À l’est de la rivière Portneuf, l’on peut rejoindre la Pointe des Fortin où le capelan roule au printemps. C’est également l’endroit idéal pour profiter d’une vue imprenable sur la mer grâce au belvédère. À l’ouest, parallèlement aux maisons du village, les gens peuvent marcher le long du banc de sable pour observer les oiseaux. La pointe du grand banc est reconnue par le Fonds mondial pour la nature et par BirdLife international, qui la désigne comme une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).

Un nouveau restaurant a également ouvert ses portes sur le quai de la municipalité, offrant une vue exceptionnelle sur le fleuve. Le O’Rivs Pub offre un menu de style pub mettant en vedette les fruits de mer et une nouvelle bière locale appelée PortNeuf Export, brassée par la Microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau.

Portneuf-sur-Mer est une destination unique en soi. Que ce soit pour un séjour d’aventure en pleine nature ou une escapade tranquille au bord de l’eau, cette région de la Haute-Côte-Nord a de quoi séduire tous ses visiteurs.