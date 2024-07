Aliments du terroir dans les CPE de la Côte-Nord

La Table bioalimentaire de la Côte-Nord travaille en partenariat avec le Regroupement de Centres de la petite enfance de la Côte-Nord (RCPECN) pour créer un catalogue bioalimentaire des produits de la région avec des menus pour les tout petits qui les incluront.

Le directeur général de la Table bioalimentaire de la Côte-Nord, Martin Pier Tremblay, est bien fier de son tout récent projet qui verra le jour sous peu. « On fait le catalogage de toute l’offre bioalimentaire nord-côtière », dit-il. « C’est à dire, tout ce qui potentiellement se produit, se cultive, se récolte sur la Côte-Nord ».

M. Tremblay affirme qu’il s’agit d’un précieux outil qui aidera tout le monde à inclure des produits frais et locaux à leurs menus. Les CPE, les milieux scolaires, les milieux institutionnels pourront en bénéficier.

Par le fait même, cela sera profitable pour les producteurs qui pourront plus facilement écouler leurs produits et faire des ventes localement.

Les responsables du projet se sont inspirés de ce qui se fait en Scandinavie, en Finlande et ailleurs dans le monde. Les documents seront bonifiés régulièrement, selon l’ajout ou la fermeture d’entreprises.

Les assiettes des petits

Les CPE font occasionnellement des révisions de menus. C’est donc l’occasion d’en profiter pour inclure les produits locaux. « On travaille de près avec les CPE, les saines habitudes de vie, la Santé publique, pour faire en sorte que l’offre bioalimentaire pour nos jeunes dans les CPE, et éventuellement, dans les écoles, soit bonne pour eux », dit Martin Pier Tremblay. « Que ce ne soit pas toujours des produits transformés ou des affaires de cafétéria ».

L’organisation est à l’étape de finaliser le catalogue et concevoir les menus, un travail en concertation et des collaborations entre le RCPECN et la Table. « On travaille avec des nutritionnistes, qui elles, sont très compétentes là-dedans », mentionne M. Tremblay.

Un gros travail de réflexion est fait sur la manière d’apporter les petits fruits, les poissons et autres produits dans l’offre alimentaire pour les enfants. « Il faut tenir compte de plein de choses comme les allergènes, que ça réponde aux standards comme le Guide alimentaire canadien », précise-t-il. « L’idée est d’arriver avec des idées standardisées, mais assez modulables ».

Le budget limité des CPE est aussi pris en considération.

Défi de conservation

Puisque les produits sont très saisonniers, il faut penser à des moyens de les offrir à l’année. « Il faut trouver une manière de les conditionner, de les garder et de les transformer, pour qu’on puisse s’approvisionner à l’année longue », précise M. Tremblay.

Le travail des cuisiniers en CPE est déjà une tâche colossale. Cette réalité est aussi prise en compte. « Je pense que, d’abord, on modifie les menus, et dans un deuxième temps, on va réfléchir à des solutions pour offrir des produits déjà préparés, conditionnés pour donner un coup de main », dit-il.

Intérêt des CPE

L’intérêt d’apporter des produits nord-côtiers dans les assiettes des enfants plaît grandement aux directions de CPE de la Côte-Nord. L’ouverture y est et ils se disent prêts à embarquer, si le tout est réalisable. Le coût et l’accès aux produits font partie des questionnements. Tant qu’ils n’auront pas vu le catalogue et les menus, ils ne souhaitent pas se prononcer davantage.

Du côté de Havre-Saint-Pierre, la directrice du CPE Picassou, Nadia Ziat, mentionne que plus de 40 % de ce qui se trouve dans l’assiette des enfants sont des produits québécois. La directrice précise qu’elle a tout de même une solution de proximité, grâce au Grenier Boréal. « On a une entente depuis environ un an. On est livré en produits de la ferme tous les étés », dit-elle. « Donc, au moins, durant la saison estivale, on est capable d’avoir réellement des produits locaux ».

À Port-Cartier, la direction du CPE Touchatouille a préféré ne pas commenter pour l’instant, puisqu’elle n’était pas au fait de tous les détails du projet.

Pour leur part, les CPE en lien avec le Bureau coordonnateur La Giroflée, en Haute-Côte-Nord, font déjà partie d’un programme qui vise l’achat local et d’un autre qui offre des menus équilibrés.