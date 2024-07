La traverse à Baie-Comeau est un service essentiel, réitère Tourisme Côte-Nord

Tourisme Côte-Nord et la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) ont interpellé la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, par le biais d’une lettre envoyée le 19 juillet, afin que la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout soit reconnue comme un service essentiel.

« On considère que cette traverse doit être nommée service essentiel afin d’empêcher que des situations comme celle-là se reproduise », dit la directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur-Côté.

Cette dernière aborde dans la même direction que le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui a fait la même déclaration plus tôt dans la journée.

« C’est dommage que ça ne soit pas pris assez au sérieux quand on parle des conséquences économiques et touristiques qui sont rattachées à cette période-là de l’année », ajoute-t-elle.

L’Organisation touristique a fait appel à la CCIM pour les appuyer dans leur démarche, car « beaucoup d’enjeux sur la Côte-Nord vont rejoindre autant le tourisme que les organisations et les entreprises représentées par la Chambre de commerce », souligne Mme Francoeur-Côté.

Elle rappelle d’ailleurs que « ce n’est pas seulement la Côte-Nord qui écope de ça, ce sont plusieurs régions de l’Est-du-Québec qui auront des annulations. »

Silence radio

Pascal Bérubé a également déploré ce matin le silence radio des députés caquistes de l’Est-du-Québec.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a répondu au Manic que « par respect pour les négociations en cours », il n’accordera pas d’entrevue à ce sujet.

« Comme mes collègues, j’appelle à la bonne foi des parties et je souhaite un règlement le plus rapidement possible. La STQ poursuit les négociations actuellement. J’invite les Québécois à visiter notre belle région! La Côte-Nord a beaucoup à offrir et on est très accueillant », a-t-il toutefois écrit par courriel.

La députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, n’a pas donné suite à notre demande de réaction.