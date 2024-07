RAP Côte-Nord: Prévenir les inégalités scolaires par le jeu en période estivale

Les acquis scolaires peuvent être oubliés au cours de l’été. Ce phénomène appelé la Glissade de l’été qui a des conséquences sur le parcours scolaire peut être évité grâce à des activités ludiques et stimulantes qui gardent le cerveau actif et prêt pour la rentrée.

Pour de nombreux élèves, la période estivale est un moment où ils oublient ce qu’ils ont appris au cours de l’année scolaire. Ce phénomène s’appelle la Glissade de l’été.

« Cette perte d’apprentissage peut entraîner des retards en lecture, écriture et mathématiques, avec des conséquences à long terme sur el parcours scolaire et un risque accru de décrochage », mentionne par communiqué Marie-Jeanne Tremblay, porte-parole de RAP Côte-Nord. « Les effets de ce retard peuvent s’accumuler, creusant l’écart entre les élèves au fil du temps ».

Les plus touchés par la Glissade de l’été sont les élèves de milieux défavorisés, ceux en difficultés d’apprentissage, ceux ayant moins de ressource et d’activités stimulantes pendant l’été et les allophones.

Prévenir le phénomène

Pour un retour à l’école en douceur, des activités ludiques permettent de garder le cerveau actif.

RAP propose quelques activités :

– Lecture/écriture : cartes postales, lire des panneaux routiers, lire un magazine

– Mathématiques : jeux de dés, dominos, construire des meubles, estimer le coût des achats

– Sciences : observer les étoiles, visiter un parc animalier, réaliser des expériences

– Estime de soi et habiletés sociales : cuisiner en famille, peindre, dessiner, danser, jouer de la musique

L’organisme a créé un BINGO familial qui a été distribué dans le sac de 7 000 élèves de la Côte-Nord en fin d’année scolaire. Les jeunes doivent réaliser des activités de la carte de bingo comme par exemple faire un casse-tête en famille, jouer à un jeu de société, créer une longue marelle. Les participants courent la chance de gagner des livres chaque semaine jusqu’au 16 août.