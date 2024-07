Décret fédéral: Québec refuse de participer aux consultations sur le caribou

Le ministre de l’Environnement Benoit Charette et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Maïté Blanchette Vézina ont signifié au ministre Stephen Guilbeault que le Québec ne participera pas aux rencontres de consultation entourant l’élaboration d’un éventuel décret d’urgence pour protéger le caribou.

Dans une missive de six pages envoyée mercredi, les ministres Charette et Blanchette Vézina réitèrent que le décret d’urgence annoncé il y a un mois par Ottawa représente une «décision unilatérale et illégitime du gouvernement fédéral, laquelle est rejetée catégoriquement par le Québec».

La démarche d’Ottawa «constitue un affront inqualifiable et s’inscrit en opposition au respect du partage des compétences constitutionnelles entre les ordres de gouvernement», selon les deux ministres.

Non seulement Québec ne participera pas aux consultations qui servent à préciser la portée du décret, mais «le gouvernement fédéral devra pleinement assumer les conséquences économiques et sociales de sa décision», font valoir les ministres.

Parmi ces conséquences, la province estime qu’il y aura «une perte d’un minimum de 2000 emplois, et ce, uniquement pour les zones provisoires projetées».

Ces pertes d’emplois résulteraient de la baisse projetée de la possibilité forestière.

À l’échelle du Québec, le décret fédéral sur le caribou provoquerait une baisse de 4,1 % de la possibilité forestière, ce qui équivaut à 1,4 million de mètres cubes de bois par année, selon une analyse publiée la semaine dernière par le forestier en chef du Québec, Louis Pelletier.