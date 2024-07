Été anormalement sec et chaud sur la Côte-Nord

Peu de précipitations sont tombées sur la Côte-Nord depuis le début de l’été, tandis que les épisodes de chaleur extrême se sont succédé. La région connaît un des plus grands déficits de précipitations au Québec.

Selon le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault, la Côte-Nord est dans une période d’anomalie sèche. La chaleur extrême « plus on va vers l’est, exemple vers Blanc-Sablon et Natashquan, plus l’extrême chaleur et le déficit de pluie est important », rapporte M. Legault. « C’est dans les régions du sud du Québec qui ont le plus grand déficit de précipitations, depuis le début du mois de juin ».

Ces conditions ont joué pour beaucoup sur les feux de forêt. « Les feux se sont développés avec le temps sec dans ces régions », dit-il. « Ç’a causé des feux de plus grande ampleur ».

Le temps frais des derniers jours est venu modérer temporairement l’anomalie, mais le retour du temps chaud est prévu pour le début la semaine prochaine et le début du mois d’août.

En chiffres

Selon la moyenne calculée sur une période de 30 ans, Sept-Îles reçoit habituellement environ 103 mm de pluie en juillet. Cette année, il n’en est tombé que 15 mm. Pour juin, la moyenne est de 87 mm et 50 mm sont tombés.

À Baie-Comeau c’est le même scénario. Seulement 14 mm en juillet comparativement à la moyenne de 111 mm. En juin, 72 mm, ce qui est un peu plus près de la moyenne de 83 mm.

Même si la Côte-Nord attend entre 15 et 20 mm de pluie jeudi et qu’il reste quelques jours au mois, les quantités seront loin des normales pour le mois de juillet. « On va finir loin du compte, c’est certain », affirme le météorologue.

Selon les données du site d’Environnement Canada, en date du 23 juillet, Sept-Îles comptait 19 journées avec des températures maximales de plus de 20 °C. En 2023, pour la même période on en comptait 13 et 11 en 2022.

En date du 23 juillet, Baie-Comeau comptait 21 journées avec des températures maximales de plus de 20 °C. En 2023, pour la même période, on en comptait 15 et également 15 en 2022.