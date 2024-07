L’urgence des Escoumins ouverte le 28 juillet

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avait annoncé une réduction de services aux urgences de Forestville et des Escoumins, mais cette dernière restera ouverte le 28 juillet.

Le CISSS indique que les services seront réduits au cours des prochaines semaines en raison du manque de personnel infirmier et d’absences ponctuelles de médecins.

L’urgence de Forestville sera la plus touchée, et demeurera fermée entre 17h et 8h du 24 au 28 juillet.

L’urgence sera également fermée de jour de 8h à 17h le jeudi 25 juillet, et le samedi et dimanche du 27 et 28 juillet.

L’urgence des Escoumins restera ouverte de nuit et jour jusqu’au 28 juillet.

Le CISSS invite la population qui aurait besoin de consulter un médecin pendant que les services sont réduits dans les urgences de la Haute-Côte-Nord de se rendre à l’urgence de Baie-Comeau ou à l’Hôpital de Chicoutimi.