La ministre Blanchette Vézina s’inquiète des impacts régionaux du décret fédéral sur la protection du caribou

Le gouvernement fédéral « met à risque le dynamisme économique des régions du Québec pour les années à venir » s’il met à exécution son décret de protection du caribou forestier, déplore la ministre québécoise des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Selon elle, avec « l’analyse du Forestier en chef sur les impacts » du potentiel décret, ce sont plus de 2 000 travailleurs de l’industrie forestière qui seraient touchés dans les régions concernées.

« On parle [d’une baisse de] 1,4 million de mètres cubes de bois […] ce qui nous permet d’estimer que c’est un minimum, et j’appuie sur le minimum, de 2 000 emplois qui seront impactés, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, en Abitibi et dans Charlevoix », dit la ministre qui a fait parvenir mercredi, avec son collègue le ministre de l’Environnement Benoit Charette, une lettre au ministre fédéral de l’Environnement Steven Guilbeault.

« On veut envoyer un message fort au fédéral pour lui faire comprendre qu’il agit de manière unilatérale, surtout considérant que c’est un champ de compétence qui ne relève pas du fédéral, mais aussi pour montrer les impacts de la décision potentielle qu’il compte prendre », mentionne-t-elle.

Elle précise que Québec « ne participerait pas aux consultations menées par le fédéral […] car il n’a pas compétence et ce n’est pas légitime de le faire ».

« On en fait beaucoup plus que les autres provinces canadiennes […] pour protéger le caribou. On est présentement en consultation pour des projets régionaux. Pour nous, il est primordial que le fédéral sache les compétences de ses confrères », soutient la ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

Elle soulève une entente avec la communauté Innue de Pessamit pour l’aire protégée Pipmuacan : « Il est surprenant que le fédéral vienne ajouter une couche d’incertitude, une couche de consultations non nécessaire à ce moment-ci. »

Depuis l’annonce des consultations du gouvernement fédéral, Maïté Blanchette Vézina mentionne être « en contact direct autant avec les travailleurs, les syndicats représentant les travailleurs de l’industrie, mais aussi avec les communautés ».

« On continue de se porter à la défense des communautés, des travailleurs, des familles qui pourraient être impactées. On va continuer de mettre de la pression pour que le fédéral fasse marche arrière et laisse le Québec s’occuper de la protection du caribou », conclut-elle.