RVA Les Ailes du Nord gagne en altitude

Ce ne sont pas les quelques nuages gris apparus en début de journée qui ont freiné les ardeurs des participants qui étaient nombreux pour la 2e édition du rendez-vous aérien (RVA) Les Ailes du Nord des Bergeronnes samedi. Le seul RVA de la Côte-Nord a également reçu de la grande visite en la personne de Michel Chartier, le président d’Aviateurs Québec.

Le président et organisateur du RVA Les Ailes du Nord Éric Maillet était « au ciel » grâce à la dizaine d’avions qui se sont posés sur la piste lors de la journée du 20 juillet.

Il s’est d’abord adressé au public lors du début officiel de l’événement vers 13 h dans la journée de samedi, en soulignant l’envolée qu’a prise l’événement depuis sa première édition l’an dernier « dans le hangar où il ne se passait rien » depuis les années 1990.

Comparativement à l’édition 2023, c’est plus du double d’aviateurs qui se sont posés avec leur engin sur la piste d’atterrissage, découvrant Les Bergeronnes et ses alentours.

Le vent qui soufflait a permis la tenue d’un atelier de création de cerfs-volants, avant la conférence du président d’Aviateurs Québec et celle de l’historien amateur bergeronnais Pierre-Julien Guay, suivis du traditionnel méchoui du soir.

« On a besoin de notre aviation »

En entrevue avec le Journal, le président d’Aviateurs Québec Michel Chartier a fait part de sa joie de participer au seul RVA de la Côte-Nord, une région qui a besoin des longs bras de l’aviation.

Ce dernier, en poste depuis 5 ans, dit avoir comme mandat principal de « ramener la jeunesse vers l’aviation ».

« Les RVA sont des belles places pour faire découvrir les appareils et les différentes facettes des pratiques des aviateurs », a assuré Michel Chartier.

« Si on pouvait voir plus de jeunes garçons et de jeunes filles aux commandes des appareils, je pense que ça serait une belle façon de préparer notre demain », a-t-il ajouté.

Le président assure que la relève « est là », et qu’elle a tous les outils pour faire sa place dans l’aviation générale, récréative ou commerciale.

« On n’a qu’à penser aux feux de forêt, aux bourgeons de la tordeuse d’épinette ou juste en termes de ravitaillement ou de villégiature » a-t-il laissé tomber.