Une nouvelle directrice générale est nommée au Regroupement des centres de la petite enfance

Vanessa Parent assurera la fonction de directrice générale du Regroupement des centres de la petite enfance Côte-Nord (RCPECN). Cette nomination marque un tournant important pour l’organisation, avec l’arrivée d’une professionnelle chevronnée pour diriger ses opérations et renforcer sa mission.

Mme Parent possède une maîtrise en administration publique et a accumulé une riche expérience en tant que recruteur et consultante en ressources humaines pour diverses entreprises.

En plus de ses compétences professionnelles, elle est mère de trois enfants, ce qui lui confère une sensibilité et une compréhension profondes des besoins des familles, atouts essentiels pour son nouveau rôle au sein du RCPECN, souligne l’organisation.

Annie-Claude Grondin, présidente du RCPECN, a exprimé son enthousiasme quant à cette nouvelle nomination : « Nous sommes très enthousiastes de pouvoir compter sur l’expérience en recrutement et en gestion des ressources humaines de Vanessa Parent. Notre réseau en bénéficiera grandement, notamment dans la mise en place des opérations du bureau de recrutement régionalisé. »

En plus de célébrer l’arrivée de Mme Parent, le RCPECN exprime sa gratitude envers Odette Lavigne, la directrice générale sortante « pour son dévouement et son excellent travail en tant que directrice générale durant les trois dernières années ». « Son leadership et son engagement ont été des atouts précieux pour notre organisation », déclare Mme Grondin.